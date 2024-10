Abandonat de cea care i-a dat viaţă, copilul de trei ani a rămas în grija tatălui şi a celor doi bunici. Însă "lecţiile" pe care le primea de la părinte erau adesea sub forma unor violeţe greu de imaginat. Dovezile maltratării au fost însă remarcate de educatoarea acestuia.

Copi abuzat, salvat de educatoare

"Am observat în zona feţei, nişte urme, nişte posibile răni", povesteşte educatoarea. A fost momentul în care educatoarea, îngrozită, a decis să anunţe autorităţile. "Imediat am acţionat, am întocmit fişa psihopedagogică şi i-am trimis-o doamnei care era responsabilă de caz şi i-am şi semnalat că sunt urme de violenţă fizică pe faţa copilului", adaugă ea.

"A văzut semne de agresiune la adresa preşcolarului. A procedat conform regulamentelor în vigoare, a anunţat organele abilitate şi de aici a decurs şi decurge în continuare ancheta", a declarat Bogdan Suruciuc, inspector general ISJ Botoşani.

Pe fir au intrat şi poliţiştii care au mers la casa micuţului. "Minorul se afla într-un mediu nesigur în familia sa. Au fost alertate şi celelate autorităţi care au rol în astfel de situaţii, astfel a fost posibilă instituţionalizarea sa în regim de urgenţă", a precizat Delia Nenişcu, purtator de cuvânt IPJ Botoşani.

Agenţii au deschis acum un dosar penal pentru violență în familie şi continuă cercetările în acest caz.

