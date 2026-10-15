O femeie de 27 de ani din Iaşi a reuşit să fure toţi banii pe care îi avea în casă un bătrân de 90 de ani. Totul a început de la o discuţie despre cărţi.

O femeie de 27 de ani din Iaşi a lăsat un bătrân de 90 de ani fără economiile de-o viaţă - Profimedia / imagine ilustrativă

Tânăra a reuşit să-l lase pe bătrân fără economiile de-o viaţă după ce i-a câştigat încrederea spunându-i că vrea să împrumute nişte cărţi. Sub acest pretext, a fost invitată în casă pentru a-şi alege cărţile, moment în care tânăra a spus că are nevoie de un ajutor financiar pentru a-şi plăti chiria. După insistenţe, bătrânul i-a oferit suma de 1.800 de lei.

Poliţia a găsit-o rapid, iar tânăra a fost reţinută 24 de ore pentru furt

Potrivit bzi.ro, femeia nu s-a mulţumit cu atât. A profitat de un moment în care bărbatul a plecat în bucătărie şi i-a umblat prin sertare şi dulapuri unde a găsit mai multe plicuri cu bani, toate economiile bătrânului. A luat plicurile şi s-a făcut nevăzută.

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Poliţia a găsit-o rapid, iar tânăra a fost reţinută 24 de ore pentru furt. "La data de 13 octombrie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale Iași au reținut, pentru 24 de ore, o tânără de 27 de ani, bănuită de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, la data de 6 octombrie a.c., persoana vătămată, un bărbat de 90 de ani, în momentul în care se afla pe o bancă, ar fi fost abordată de către tânăra de 27 de ani, care i-a relatat faptul că îl cunoaște din cartier și că ar dori de la acesta niște cărți, moment în care s-au deplasat împreună la domiciliul bărbatului. Ajunși la imobil, tânăra ar fi apelat la mila acestuia și i-ar fi solicitat sprijin financiar, în vederea achitării contravalorii chiriei imobilului în care locuiește, lucru cu care acesta din urmă a fost de acord, înmânându-i 1.800 de lei.

Ulterior, profitând de lipsa persoanei vătămate, aflată în bucătăria imobilului, tânăra ar fi pătruns, fără drept, într-o cameră de unde ar fi sustras trei plicuri a câte 5.000 de lei fiecare și unul de 1.000 de euro. La data de 14 octombrie a.c., aceasta urmează să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași, cu propuneri legale", a declarat Adina Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iaşi.