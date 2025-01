O mamă de 17 ani și bebelușul ei de aproape o lună au dispărut de acasă. Poliția din Deva cere ajutorul populației

Potrivit anchetatorilor „la data de 11 ianuarie 2025, ora 20.30, Poliția Municipiului Deva a fost sesizată de o femeie cu privire la faptul că, fiica sa, Sara-Maria Fîc, în vârstă de 17 ani, a părăsit adresa unde locuiesc fără forme legale, din Deva, și nu s-a mai întors acasă, fiind însoțită de către fiica sa, numită Medeea-Maria Fîc, în vârstă de 20 de zile”.

Mamă şi fiică, dispărute în Deva

Polițiștii au mai anunțat că bebelușul în vârstă de 20 de zile, are aproximativ 3,5 kg, greutate, 60 cm înălțime, ochi albaștrii, părul blond-roșcat, ten deschis. Pe ceafă are un semn particular sub forma unei pete roșiatice.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Deva au luat legătura prin intermediul telefonului cu tânăra mama care le-a spus că se află în orașul Deva. Totuși, ea a refuzat să furnizeze detalii cu privire la noua adresă și a spus nu dorește să se întoarcă în locul unde a locuit împreună cu mama sa.

Poliţiştii le-au dat pe cele două dispărute în urmărire națională. Persoanele care dețin informații despre locul în care s-ar putea afla mama și bebelușul, sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

