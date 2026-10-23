Navă scufundată în Marea Neagră, după un atac cu drone, la 24 de km de Portul Constanța: 1 mort și 3 dispăruți

O nouă navă a fost atacată lângă Portul Constanța, la 13 mile marine și s-a scufundat. Ambarcațiunea „Khoryv” a transmis un apel de urgență („Mayday/Drone attack”) privind un atac cu drone. Din primele informații, 9 persoane au fost salvate, una a murit, iar alte trei sunt date dispărute.

Centrul Maritim de Coordonare Constanța (MRCC) a fost informat, iar trei nave au fost alertate pentru gestionarea situației. Nava SAR ARTEMIS din cadrul ARSVOM a plecat de la cheu din dana 78 Constanța spre zona indicată de MRCC. Pe navă erau 13 persoane: 10 ucraineni și 3 azeri. Dintre acestea 9 persoane au fost recuperate, o persoană a murit și 3 sunt date dispărute.

Nava s-a scufundat

Din informațiile Observator, nava atacată era încărcată cu oțel și s-a scufundat. Potrivit VesselFinder, Khoryv este o navă comercială de aproape 119 metri lungime, construită în 1983 și înregistrată sub pavilionul Insulelor Comore. Vasul este destinat transportului de minereuri și de produse petroliere.

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Pe 21 octombrie se afla în portul Erdemir din Turcia. Pe 23 octombrie, la ora 23.00, nava trebuia să ajungă în Portul Sulina.

Navă

Ce spune Autoritatea Navală Română

O amplă operațiune de căutare și salvare se desfășoară în acest moment în Marea Neagră. Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a fost alertat astăzi, în jurul orei 10:00, cu privire la nava „Khoryv”, aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României, la o distanță de 13 mile marine travers de Constanța. La bordul navei se afla un echipaj format din 13 membri: 10 cetățeni ucraineni și 3 cetățeni azeri.

Imediat după primirea semnalului de alarmă, nave aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au plecat în misiune pentru recuperarea marinarilor. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a vizibilității scăzute, intervenția pe cale aeriană cu elicopterul nu este posibilă. Până în acest moment, navele de intervenție au reușit să recupereze din apă 9 persoane în viață și un corp neînsuflețit. Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare pentru identificarea și salvarea celorlalți 3 membri ai echipajului. Revenim cu detalii pe parcursul operațiunii.