O navă comercială care transporta containere a fost atacată miercuri cu drone maritime în Marea Neagră, în apropierea coastelor Bulgariei, potrivit ministrului Apărării, Dimitar Stoyanov. Atacul se adaugă unei serii de incidente similare care au alimentat îngrijorările privind extinderea efectelor războiului din Ucraina, potrivit Reuters.

Atac cu drone în Marea Neagră. O navă care se îndrepta spre Constanța a fost lovită în largul Bulgariei - Marinetraffic/ Sakis Antoniou

Nu este clar cine se află în spatele atacului asupra navei grecești, care naviga sub pavilion liberian în zona economică exclusivă a Bulgariei.

O sursă din domeniul securității maritime, familiarizată cu situația, a declarat că echipajul a fost evacuat. Radioul național bulgar a relatat că un petrolier a fost trimis pentru a acorda asistență navei avariate, care se îndrepta din portul israelian Haifa către Constanța, România.

Compania Contships Management, cu sediul în Grecia, proprietarul și administratorul navei, nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

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"O navă portcontainer a fost lovită de trei drone maritime, la aproximativ 21 de mile sud-est de Șabla", a declarat Stoyanov în fața jurnaliștilor, în marja unei reuniuni regionale pe teme de securitate.

Atacurile cu drone asupra navelor comerciale din largul coastelor Bulgariei ar fi provocat moartea a aproximativ 24 de marinari de diferite naționalități în ultimele săptămâni. Cel puțin șase nave comerciale au fost atacate.

Aceste incidente au stârnit condamnări internaționale și îngrijorări cu privire la extinderea efectelor războiului din Ucraina. În acest context, Bulgaria, stat membru al Uniunii Europene și al NATO, a solicitat sprijinul aliaților pentru consolidarea securității maritime în această regiune instabilă.

Ucraina a acuzat Rusia că se află în spatele atacurilor, iar premierul bulgar Rumen Radev a declarat că acestea par să avantajeze Moscova. Autoritățile ruse au negat însă orice implicare.