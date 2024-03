O româncă a povestit cum este să fii căsătorită cu un musulman cu mai multe soţii. "Bat la uşă când intru pentru că are viaţă privată cu fiecare"

O româncă a povestit într-un videoclip pe TikTok cum este viaţa alături de un bărbat musulman care are mai multe soţii. Miriam a dezvăluit că soţul său nu numai că este căsătorit cu mai multe femei, dar are şi o amantă, pe care fiecare o acceptă.

Femeia a dezvăluit cum este să trăieşti alături de un musulman cu mai multe soţii. A mai povestit că soţul său a ales-o pentru că a considerat-o potrivită ca bonă pentru copiii săi.

"Când ești într-o religie musulmană sau într-o ecuație ca asta, nici trei avocați nu te mai scapă. Dacă prima nevastă este de acord cu amanta, cu iubirile extraconjugale, cu a doua nevastă, cu a treia sau a 47-a, parcă atâtea aveau voie, atunci eu nu mai am ce face. Dacă tu ți-ai dat acordul și ai acceptat să trăiești în ecuația aceasta, nu mai ai ce face. Deci pur și simplu ori pleci ori accepți.

Dar când este vorba de copii, foarte multă lume acceptă multe lucruri și mulți nu se gândesc că și copiii ne cresc și până la urmă tot cu persoana aia rămân, că se gândesc că au trăit deja 10, 15, 20 de ani, tot cu tine mai trăiesc și restul vieții. Asta e. Dar nu toate soțiile de musulmani trăiesc rău.

În cazul meu, el are mai multe neveste, prima a rămas în Emirate pentru că are și acolo afacere. Ea a rămas acolo să se ocupe de afacere, iar eu l-am acceptat aici cu copiii. Și la ei fiecare femeie primește după merit. El a considerat că eu aș fi bună ca bonă pentru copiii lui, să îi gătesc, să îi spăl și toate cele. Deci de aia trebuie să bat la ușa lui înainte să intru, pentru că el are viața lui privată cu fiecare femeie. Nu pot să îl deranjez dacă vorbește cu ea sau are conferințe", a spus românca pe TikTok.

