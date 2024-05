O româncă se plânge că "francezii sunt o naţie de nesuferiţi". Tânăra povesteşte cât de greu e să-ţi faci prieteni printre ei

Tânăra a povestit într-un videoclip pe TikTok cât de greu i-a fost să se acomodeze în Franţa şi cât de distanţi i se par francezii. Românca a spus că a locuit mai bine de un an peste hotare, unde a studiat şi a muncit, timp în care a realizat că este foarte greu să-şi facă prieteni francezi.

Tânăra s-a plâns de cât de greu e să-ţi faci prieteni în Franţa

"Eu am locuit un an și ceva în Franța, timp în care am fost și la facultate și am și muncit. Deci am avut oportunitatea să interacționez în diverse contexte sociale și mi-a fost foarte greu să îmi fac prieteni francezi. Și chiar dacă am câțiva prieteni francezi și sunt de treabă, până și ei au ajuns la concluzia că în țara asta e foarte greu să îți faci prieteni. Chiar și cu românii crescuți sau care au stat foarte mult în Franța mi-a fost foarte greu să interacționez. De aceea toți prietenii mei din Franța erau internaționali.", a povestit ea.

"De exemplu, când eram la facultate, aveam ore online și m-am împrietenit cu un coleg a cărui iubită era româncă, de asemenea. Cei doi m-au invitat la ei acasă, unde le-am dus niște sarmale făcute de mine și am socializat, însă după weekend la școală am avut un șoc. Cei doi erau în fața facultății cu un grup de colegi, așa că i-am salutat. M-au salutat și ei și mi-au întors spatele, în loc să mă cheme să stau cu ei sau să mă prezinte grupului."

"Pe mine nu mă interesează să îmi mai fac alți prieteni"

Fata a avut un şoc când a aflat de ce este ignorată de colegii cu care tocmai se împrietenise. Colegul său i-a explicat că are aceiaşi prieteni încă din copilărie şi că nu este interesant să cunoască persoane noi.

"După mai multe episoade de acest gen, i-am întrebat până la urmă care este motivul pentru care se comportă așa când sunt cu un grup de prieteni, deoarece individual nu erau niște persoane rele. Apoi toți mi-au explicat aceeași chestie: "Eu am aceeași prieteni de când sunt mic, sunt aceiași 10-20 de oameni de când mă știu. Pe mine nu mă interesează să îmi mai fac alți prieteni."

Iar acest lucru combinat cu modul în care sunt crescuți de la o vârstă fragedă, adică sunt învățați să nu interacționeze decât cu oameni din cercul lor foarte apropiat, mai exact familia și colegii de școală, natural pur și simplu au o repulsie inconștientă față de tot ce e nou.", a mai povestit tânăra.

