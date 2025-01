"Mayday, Mayday! Avem nevoie de permisiune pentru a ateriza înapoi la Bucureşti". Este momentul în care pilotul avionului Boeing 737 cu 194 de pasageri la bord, decolat de pe Aeroportul Henri Coandă cu destinaţia Marsilia, cere turnului de control să se întoarcă pe pista de la Otopeni.

O româncă aflată la bordul aeronavei a povestit imediat după aterizare momentele de tensiune prin care au trecut pasagerii. "În momentul în care am decolat, s-a simţit miros de fum. Apoi, când am terminat decolarea, se vedea fum şi în interiorul avionului şi am fost anunţaţi că vom ateriza. A fost un murmur în momentul în care s-a văzut fumul, apoi am fost anunţaţi că în 10 minute vom fi înapoi în aeroport", a povestit Luciana, pasageră.

Aterizarea de urgenţă a avut loc la ora 11 şi 7 minute, după numai un sfert de oră de la decolare

În tot acest timp, la sol, un dispozitiv de urgenţă a fost direcţionat către pista de aterizare, pentru a putea interveni în cazul în care situaţia s-ar fi agravat.

"Ambulanţele aeroportului, pompierii aeroportului şi celelalte dispozitive ale companiei. S-a solicitat şi intervenţia, conform procedurilor, a altor departamente externe aeroportului", a spus Teo Postelnicu, de la Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

Motoarele şi trenul de aterizare au fost verificate dar nu au fost descoperite urme ale vreunui incendiu. După ce au fost debarcaţi din avioane, pasagerii au aşteptat în aeroport două ore, până când au fost anunţaţi de reprezentanţii companiilor aeriene că îşi vor continua zborul, însă cu alte avioane.

Aproape în acelaşi timp, un alt avion care plecase de la Budapesta spre Abu Dhabi a cerut să aterizeze în România tot din cauza unor probleme tehnice. După ce a survolat minute bune deasupra ţării pentru a consuma combustibilul, aeronava a fost redirecţionată către aeroportul Otopeni unde a aterizat în siguranţă. Pasagerii au fost urcaţi într-o altă aeronavă Airbus şi vor ajunge la destinaţie cu mai bine de 4 ore întârziere faţă de ora programată iniţial.

