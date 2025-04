Ţara în care oamenii înlocuiesc carnea roşie cu melcii, din cauza preţurilor tot mai mari şi a şomajului în creştere

Pe câmpurile de la marginea orașelor din Tunisia, un număr tot mai mare de tineri șomeri caută o nouă modalitate de a-și câștiga existența: culeg melci de pe pietre și frunze, adunându-i în pungi mari de plastic pentru a-i vinde ulterior în piețele locale, scrie agenţia Associated Press

Pe fondul creșterii prețurilor la produsele alimentare de bază, care au devenit inaccesibile pentru multe familii, tot mai mulți oameni cumpără acești "rătăcitori cu cochilie". "Sunt profitabili, benefici și destul de căutați", spune Karim, un vânzător de melci în vârstă de 29 de ani din satul Akouda.

Consumul de melci are o tradiție de peste șapte milenii în Tunisia, potrivit unui studiu publicat anul trecut în revista Archaeological and Anthropological Sciences. Dacă în lumea contemporană melcii sunt considerați în special o delicatesă, în Tunisia își recapătă popularitatea ca alternativă practică la carnea roșie, o sursă bogată de proteine care se potrivește de minune cu sare, condimente și arome puternice, scrie Associated Press.

Într-un context economic dificil, melcii au devenit o salvare pentru unii locuitori. Șomajul în rândul tinerilor depășește 40%, iar inflația rămâne ridicată, la trei ani după ce a atins cele mai mari niveluri din ultimele decenii. Lipsa oportunităților a alimentat nemulțumirea socială și a dus la o creștere a migrației către Europa.

Săraci în grăsimi, dar bogați în fier, calciu și magneziu, melcii oferă atât valoare nutritivă, cât și alinare economică. Într-o țară în care șomajul este ridicat și veniturile medii sunt mici, melcii costă aproximativ jumătate din prețul cărnii de vită la kilogram, iar uneori chiar mai puțin dacă sunt vânduți la bol. "Melcii sunt mai buni pentru gătit decât carnea de miel. Dacă mielul costă 60 de dinari (19,30 dolari), un bol cu melci e 5 dinari (1,60 dolari)", spune Mohammed, prezent în piața din Akouda.

Produsele alimentare de bază devin tot mai scumpe în Tunisia

Pe măsură ce prețurile la carne continuă să crească, tot mai mulți tunisieni se orientează către surse alternative de proteine, mai accesibile. Dincolo de atractivitatea lor economică, aceste surse atrag și prin beneficiile ecologice. Potrivit oamenilor de știință, melcii reprezintă o soluție mai sustenabilă, producând mult mai puține emisii de carbon și evitând defrișările asociate cu creșterea animalelor tradiționale.

Wahiba Dridi, care servește melci în restaurantul său din Tunis, îi gătește după rețeta tradițională, cu ardei și condimente. Spune că s-au bucurat de o mare popularitate în timpul Ramadanului din acest an, care s-a încheiat săptămâna trecută.

Deși musulmanii tunisieni preferă carnea roșie la mesele de seară, un kilogram de melci costă mai puțin de 28 de dinari tunisieni (9 dolari), comparativ cu carnea de vită, care ajunge la 55 de dinari pe kilogram (18 dolari). "Dacă oamenii ar cunoaște adevărata valoare a melcilor, i-ar mânca tot anul", spune Dridi.

