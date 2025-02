Pârtia pe care pasionaţii de schi o preferă ca să scape de statul la coadă. Un skipass costă 140 de lei

Elevii sunt în prima vacanţă din anul acesta, iar mulţi părinţi şi-au luat concediu ca să se relaxeze cu cei mici. "Aşa arată la orele prânzului una din cele mai populare pârtii de schi din staţiunea Poiana Braşov, pârtia Bradului. Zăpadă proaspăt ninsă, instalaţii de transport pe cablu şi o vreme cum mulţi dintre iubitorii sporturilor de iarnă şi-au dori pentru luna februarie".

În Poiana Brașov sunt 12 kilometri de pârtii deschise şi un strat de zăpadă generos, care depăşeşte 40 de centimetri. Dar, ca să te bucuri de ele, trebuie să treci testul răbdării - parcări pline şi cozi la instalaţiile pe cablu. "E foarte frumos. Sunt mai multe pârtii, nu doar una şi toată lumea poate să aleagă în funcţie de cum ştie să schieze". Un skipass de o zi în Poiana Brașov costă 220 de lei pentru adulți și 130 de lei pentru copii.

La polul opus, pentru turiştii care nu fac mofturi când alunecă pe o pârtie de 220 de metri lungime, staţiunea Bran e o opţiune. Pârtia de aici are instalație de teleschi şi o pistă de tubing. "În primul rând e mult mai lejer, nu este atât de aglomerat ca în Poiană. Într-adevăr, în Poiană sunt pârtiile mult mai ok, dar e mult mai aglomerat. Nu sunt cozi la teleschi, deci e mult mai ok aici". La Bran, o zi pe pârtiile de schi, săniuș sau tubing costă 140 de lei, pentru adulți și 100 de lei, pentru copii.

Claudiu Loghin

