Video "E jale! Pui frână şi te trezeşti la Văscăuți!" Şoferi nervoşi şi haos pe străzi, după ninsorile care au îngropat Capitala sub nămeţi

Ninsoarea deasă care cade deja de patru zile în neştire a îngropat Capitala sub nămeţi de jumătate de metru. E cel mai mare strat de zăpadă depus în luna februarie, din ultimii 7 ani. Iar rău e în tot sudul ţării, aflat sub cod galben de vreme severă care ţine până în această dimineaţă. Doi oameni au murit pentru că medicii n-au putut ajunge la ei din cauza vremii. Ce e mai greu încă n-a venit. Zilele următoare îngheţăm. Gerul se întinde peste ţară, iar temperaturile scad sub 22 de grade Celsius.