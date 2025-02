Interpreta de muzică populară Mariana Edulescu a murit la vârsta de 67 de ani

Interpreta de muzică populară Mariana Edulescu s-a stins din viață. Stabilită la Constanța, artista era o prezență îndrăgită de publicul dobrogean.

Cine a fost Mariana Edulescu

Născută pe 15 aprilie 1957, în comuna Reghiu, județul Vrancea, pe malul Milcovului, Mariana Edulescu a avut o copilărie marcată de dificultăți, alături de sora și fratele său, într-o familie în care părinții au ales să-și crească separat copiii. Primele aplauze primite la serbările școlare, susținerea învățătoarei și a altor oameni importanți din viața sa au fost începutul unui drum artistic promițător.

După terminarea studiilor, s-a angajat într-o întreprindere din Focșani, cântând în paralel la nunți și botezuri și colaborând cu Ansamblul "Doina Vrancei". Aici l-a cunoscut pe buzoianul Ion Ghițulescu, care a ajutat-o să devină solist profesionist la Ansamblul "Doina Gorjului" din Târgu-Jiu. Experiența dobândită pe scenă a ajutat-o să înțeleagă ce înseamnă să captivezi publicul.

Numele său de scenă, Mariana Edulescu, provine de la numele mamei, Măriuța Edu, cea care și-a asumat responsabilitatea creșterii și educării celor trei copii. Deși și sora și fratele său cântau, doar Mariana Edulescu a reușit să își construiască o carieră în muzică. "Soarele în viața mea a apărut când m-am îndrăgostit de cântecul Mariei Lătărețu", spunea artista.

După ce a părăsit Ținutul Vrancei și a activat în cadrul Ansamblului "Doina Gorjului", Mariana Edulescu a ajuns pe litoral în anii 1978-1979 și a decis să se stabilească la Constanța. A fost adoptată cu drag de publicul dobrogean, care i-a apreciat melodiile despre viață, petrecere și dragoste. A lăsat în urmă un repertoriu de peste 70 de cântece populare, de pahar, romanțe și voie bună, distribuite pe cinci albume și peste patru decenii de activitate artistică.

"În gara de la Focșani", prima melodie de pe albumul "Am visat aseară dorul" (1998), spune povestea zilei în care și-a cunoscut viitorul partener de viață. Mariana Edulescu avea o fiică și un nepot stabiliți la Londra, iar dorul față de ei era o constantă a sufletului său.

"Toate cântecele îmi sunt dragi, pentru că ele reprezintă stările sufletești din viața mea, atunci când am râs sau am plâns, așa cum, de altfel, orice om are un destin, o poveste, dar nu toată lumea le transpune în cântec, facem asta doar noi, artiștii", declara Mariana Edulescu, într-un interviu la Radio Constanța.

Artista a fost o prezență constantă în emisiunile de folclor de la Radio Constanța, unde și-a împărtășit poveștile și melodiile. Puteți asculta aici una dintre emisiunile realizate cu regretata artistă, din aprilie 2016.

