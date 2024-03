Patrocle, căţelul dispărut pe care îl caută aproape 100 de bucureşteni: "Singur și mic într-o lume atât de mare". Unde a fost văzut ultima oară

Facebook

Anunţul dispariţiei lui Patrocle. Unde poate fi căutat

"Patrocle a fost vazut și ieri si azi dimineata la ora 6:30 in zona Mega Image Cernauti - Hercesa pe unde il plimba de obicei. A fost reperat si pe Pescarusului, zona Diham, pe la 5:30 azi dimineata. Nu mai are hamul, ori s-a prins in ceva si s-a smucit pana s-a rupt si a scăpat, ori a încercat cineva sa îl prindă si a scăpat. Alta veste buna, 20-30 oameni ne-au scris ca vor sa ne ajute la cautari, așa ca vom înconjura toată zona in care el se plimba. Altfel e când sunt 20 de oameni sau când suntem noi 3. Când suntem in spatele blocului, poate el e in fata, noi mergem in fata si el vine in spate, in ritmul asta apucam Revelionul aici.

Pentru ca majoritatea pot veni după ora 18, ne vedem la 18:30 în față la Mega Image - Cernăuți. Cu cât suntem mai mulți, cu atât el ajunge mai repede în brațele care-l cerșesc cu atâta dor.

…

Patrocle s-a pierdut azi (duminica) in jurul orei 12:30 in București, sector 2, Bd Chisinau / Piata Delfinului. Este foarte fricos, s-a speriat de o masina care a claxonat si a fugit. Are pe el lesa din imagine. Noi am pornit spre București, avem 600 km, facem cam 7-8 ore, suntem cu duba si cățeii nostri. Speram ca spre seara sa fie zona mai liniștita si sa-l putem găsi si prinde. Ne bazam mult pe ideea ca ii este dor de noi si o sa vina dacă o sa ne vadă și audă.

Speram si credem ca o sa dormim cu Patrocle in seara asta.

Face la fel ca si când l-a salvat si prins Zoli, vrea sa fuga, sa scape, posibil sa si muste la fel ca si atunci. Nu-l putem judeca, probabil ca are tot dreptul, nu ne poate spune prin ce a trecut si, chiar dacă ar putea, n-am fi in stare nici sa ascultam poveștile câinilor care se tem de brațe, de inimi, de oameni.

Repet: este foarte fricos. Ne ajuta mult dacă cineva îl poate supraveghea in caz ca îl vede, nu încercați sa sariti direct pe el, de frica e posibil sa sara in fata mașinilor si atunci toată lumea se prăbușește pe viața oamenilor care-l iubesc.

Este microcipat, încă este tot pe numele meu", spunea acum câteva zile Alexandra Paşca.