Filmele româneşti cuceresc Europa. Patru producţii regizate de români, printre care Fjord al lui Cristian Mungiu şi Eu contez, al Alinei Şerban, au prins lista scurtă a nominalizărilor la Premiile Academiei Europene de Film 2027 şi reconfirmă valoarea cinematografiei şi a regizorilor din ţara noastră.

Cele patru filme româneşti se bat cu alte 41 de producţii europene pentru lista finală a Premiilor Academiei, care va fi anunţată pe 14 noiembrie.

Ele nu au fost alese la întâmplare - toate au câștigat deja alte festivaluri sau premii mari în Europa înainte să ajungă în această etapă.

Fjord, drama despre povestea unui cuplu româno - norvegian ai cărui copii sunt preluaţi de serviciile sociale, a obţinut marele premiu Palme D'or la Festivalul de la Cannes. Filmul este propunerea României pentru Premiile Oscar.

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Peste Ocean, Fjord a avut un succes uriaş la public. Echipa Observator a transmis imagini în direct din New York, de la premiera filmului.

Fjord în regia lui Cristian Mungiu, un real succes, proiecţia oficială în această seară la New York în prezenţa a peste 2 mii de oameni.

"Mi-a plăcut foarte mult, un film inteligent, fără să îţi explice cum funcţionează lumea, doar să îţi pui întrebări.", spune o persoană.

La fel ca Fjord, filmul Eu contez a avut succes la Cannes, unde a primit premiul publicului. Scrisa şi regizată de Alina Şerban, pelicula spune povestea Rebecăi, o tânără romă care se pregăteşte să părăsească centrul de plasament în care a crescut.

"Vreau să dedic acest film și toată munca depusă de-a lungul anilor, acelor tineri care trăiesc fără condiții de bază decente, așa cum am trăit și eu, visând la apă caldă și care visează să termine, în sfârșit, liceul.", explică Alina Şerban, regizoare.

Producţia "Nu e locul tău aici", regizată de Florj Şerban, a fost recompensată cu Leopardul de Aur la Festivalul de Film de la Locarno. Cel de-al patrulea film de pe listă este "Jurnalul unei cameriste", al lui Radu Jude, care a fost produs în cea mai mare parte în Franţa şi a avut, de asemenea, premiera la Cannes. Gala Premiilor Academiei Europene de Film va avea loc pe 16 ianuarie 2027, la Atena.