Mărturia actriței Judi Dench, care se luptă cu pierderea vederii: "Nu mai pot citi, juca în filme sau teatru"

Celebra actriță britanică Judi Dench, câștigătoare a unui premiu Oscar, a dezvăluit că problemele grave de vedere au obligat-o să renunțe la actorie. La mai bine de zece ani după ce a fost diagnosticată cu o boală oculară, aceasta spune că nu mai poate citi, juca în filme sau urca pe scena unui teatru.

Actrița Judi Dench, în vârstă de 91 de ani, nu mai poate citi și nici juca în filme sau pe scenă din cauza unei boli de ochi: "Nu mai pot face lucrurile pe care le iubeam".

Judi Dench a fost diagnosticată în 2012 cu degenerescență maculară legată de vârstă (DMLV), o afecțiune care afectează vederea centrală și face tot mai dificilă recunoașterea fețelor și desfășurarea activităților obișnuite.

Într-un interviu acordat Emmei Barnett, în cadrul emisiunii Today de la BBC Radio 4, actrița a vorbit deschis despre cât de mult i s-a schimbat viața, potrivit BBC.

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"Nu mai pot urca pe scenă. Nu mai pot juca într-o piesă de teatru. Nu mai pot face un film. Nu mai pot citi", a mărturisit Judi Dench.

Nu mai poate recunoaște oamenii, din cauza vederii slabe

Actrița a povestit că pierderea vederii îi provoacă uneori momente neplăcute, dar și situații pe care încearcă să le privească cu umor.

Pentru că nu mai distinge bine fețele oamenilor, se întâmplă să confunde persoane necunoscute cu oameni apropiați. Uneori se îndreaptă spre cineva și este pe punctul de a-l îmbrățișa, înainte să își dea seama că a greșit persoana.

Întrebată cum se simte în legătură cu înaintarea în vârstă, actrița, care are 91 de ani, a răspuns fără ocolișuri: "Nu am nimic bun de spus despre asta. Încerc să nu mă gândesc prea mult".

O carieră impresionantă, de peste 70 de ani

Judi Dench este una dintre cele mai apreciate actrițe britanice, cu o carieră care se întinde pe mai bine de șapte decenii.

De-a lungul anilor, a interpretat numeroase roluri importante în teatru, televiziune și cinematografie. În 1999, a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar, datorită interpretării reginei Elisabeta I în filmul Shakespeare in Love.

A devenit cunoscută în întreaga lume și datorită rolului "M", șefa lui James Bond din celebra serie de filme. A interpretat pentru prima dată acest personaj în filmul GoldenEye, lansat în 1995, devenind prima femeie care a jucat rolul conducătorului serviciului secret britanic în franciza James Bond.

Problemele de vedere i-au afectat însă tot mai mult activitatea profesională

Actrița a povestit și în trecut că îi era greu să vadă ce se întâmplă pe platourile de filmare și că întâmpina dificultăți în învățarea replicilor. În cele din urmă, agravarea bolii a făcut imposibilă continuarea carierei în condițiile cu care era obișnuită. Cu toate acestea, Judi Dench continuă să participe la evenimente publice și să vorbească despre felul în care încearcă să se adapteze la pierderea treptată a vederii.

În timpul discuției, Judi Dench și-a amintit mai multe întâmplări din viața și cariera sa. Una dintre acestea a fost invitația la prânz primită de la Sir David Spedding, fostul director al serviciului britanic de informații externe MI6. Actrița a descris experiența drept "foarte emoționantă".

Când a întrebat unde ar trebui să o lase șoferul, i s-a răspuns că nu trebuie să își facă griji, deoarece serviciul secret urma să trimită o mașină să o ia de acasă. "Nu, nu, vă trimitem noi o mașină. Venim să vă luăm", i s-a spus. Numai că lucrurile nu au mers chiar conform planului. Șoferul trimis să o ia nu a reușit să îi găsească locuința, astfel că actrița a ajuns cu aproximativ 20 de minute întârziere.

"Le-am spus: Îmi pare rău că am întârziat atât de mult, dar șoferul vostru nu a reușit să îmi găsească locuința", a povestit Judi Dench, amuzată de situație.

Dragostea pentru Shakespeare a început când avea doar nouă ani. Discuția s-a îndreptat apoi către una dintre marile pasiuni ale actriței: operele lui William Shakespeare. Judi Dench și-a amintit că primul moment în care a fost fascinată de teatru a avut loc pe când avea doar nouă ani. Atunci și-a văzut fratele interpretându-l pe regele Duncan într-o reprezentație a piesei Macbeth.

Judi Dench a mărturisit că a rămas fascinată de opera lui Shakespeare de-a lungul întregii vieți. Pentru actriță, frumusețea scrierilor lui Shakespeare stă în ritmul și emoția cuvintelor.

Continuă să se bucure de viață, în ciuda problemelor de sănătate

Deși boala i-a schimbat radical viața și a obligat-o să renunțe la activitățile care i-au definit cariera, Judi Dench continuă să participe la evenimente și să împărtășească publicului amintiri din cei peste 70 de ani petrecuți în lumea teatrului și cinematografiei. Actrița vorbește deschis despre dificultățile cu care se confruntă și încearcă să își păstreze umorul, chiar și atunci când problemele de vedere o pun în situații stânjenitoare. Chiar dacă nu mai poate citi scenarii, juca în filme sau apărea pe scenă, dragostea sa pentru teatru, literatură și povești a rămas neschimbată.

Judi Dench, a cărei carieră se întinde pe şapte decenii, a fost recompensată cu numeroase premii, printre care un Oscar, două Globuri de Aur şi şase trofee BAFTA. La începutul acestui an, s-a anunţat că Teatrul Shaftesbury din West End-ul londonez va fi redenumit în onoarea ei. Începând din februarie 2027 acesta se va numi Judi Dench Theatre. Judi Dench a primit titlul de Ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic şi i-a fost acordat titlul de Dame Commander al Imperiului Britanic.