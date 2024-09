Hotii au actionat in doua cartiere de case noi din Vidra şi au mers doar pe străzi care aveau deschidere la câmp. Aproape de ora 1 noaptea, o cameră de supraveghere a surprins patru indivizi cum cotrobăie într-o maşină parcată pe marginea drumului. O ora mai tarziu, au deschis un autoturism scump parcat intr-o curte. Apoi, au dat lovitura la două străzi distanţă. "Au cotrobăit torpedoul si cotiera. Au luat portofelul, au luat un cartuş de ţigări, au sărit si după ce au cotrobăit portofelul in afara curtii, mi-au aruncat portofelul inapoi fără bani. Au fost in jur de 2.000, 2.100 de lei. Mi-au mai lăsat un leu", a declarat Elena Ionaşcu, victimă.

Poliţia face apel la cetăţeni pentru prinderea hoţilor

La cateva case distanţă, au intrat toti patru in altă curte, chiar dacă în locuinţă era mişcare. "La acea oră eu găteam. Nu i-am auzit, fiind in bucatarie. Avand in vedere ca era lumina aprinsa, s-ar fi gandit ca putea iesi cineva iar dintre ei, totusi sa actioneze, nu se stie daca erau inarmati sau nu pentru ca nu am incercat sa iesim. În dimineata următoare, torpedoul era deschis si toate actele erau răvăsite", a declarat Beatrice Mureşan, victimă.

În altă curte, au aruncat câinii proprietarului peste gard, că să nu mai latre la ei. "Nu lipseste nimic, dar căteii de dimineaţă schiopătează. Există posibilitatea sa se intoarca pentru ca deja stiu ce se alfă pe stradă", a declarat Alexandru Cinezan, victimă. Tâlharii au purtat cagule, manusi si pe tot parcursul noptii au comunicat intre ei doar prin semne, fara sa li se audă vocile. Deşi sesizările la poliţie curg iar imagini cu hotii sunt cu zecile, politistii nu i-au găsit până acum.

"A fost deschis dosar de urmărire penală, în care se efectuează cercetări IN REM, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la furt calificat și furt calificat", a declarat Cătălin Bădiţă, purtător de cuvânt IPJ Ilfov. Cu o zi inainte să dea lovitura in Vidra, cei patru indivizi au fost filmati cum actionau în acelasi fel, în Adunaţii Copăceni. Hotii au fost surprinsi de această cameră de supraveghere in timp ce incercau sa deschidă poarta locuintei. Cand si-au dat seama ca nu reusesc, si-au incercat norocul la ultima stradă de pe stradă, iar apoi s-au vazut nevazuti in camp.

"Am observat ca au incercat sa traga de usa masinii, avand niste scule in masina. Nu au facut nimic, dar au incercat", a declarat Radu Sandu, victimă. Autoritatile fac apel la cei care au informatii despre grupul de talhari, sa mearga la cea mai apropiata sectie de politie.

