Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava are un nou angajat. Este sociabil, amabil, din cale afară de simpatic, are răspuns la orice întrebare şi este gata să ofere ajutor oricând i se cere. Desigur, nu asta este ştirea. Ştirea este că angajatul-model este, de fapt, un robot. Îl cheamă Pepper şi a devenit imediat atracţia Universităţii. Sarcinile lui sunt bine definite. Să le stârnească interesul studenților către cercetare, să promoveze instituția de învățământ, dar nu uită nici de glume.

De aceeași părere sunt și studenții care îl întâlnesc. Pepper atrage atenția ca un magnet pe holurile universităţii. Interactionează cu tinerii și răspunde la toate întrebările curioșilor. Robotul are inclus un modul de software academic şi poate să răspundă diferitelor întrebări din domenii variate, poate să atragă studenţii către ştiinţă şi cercetare, dar şi să promoveze universitatea suceveană în întreaga lume.

10 brevete naționale și 4 internaţionale obţinute de Universitatea din Suceva doar anul trecut

Şi nu doar că este un bun promotor, dar Pepper le poate insufla studenţilor şi pasiunea pentru robotică sau alte cercetări în domeniu. Iar pentru boboci, poate fi un ajutor de nădejde la început de drum. "In cadrul universitatii cred ca ar fi ok ca un ghid turistic pentru cine vine, poate intreba, in caz ca un student nu gaseste o sala sau ceva ne poate oferi informatii", spune un student.

Student: Eşti de părere că roboţii ne vor lua toate locurile de muncă?

Pepper: Plăcerea este de partea mea!

Glumă sau nu, Pepper şi-a luat în serios rolul de angajat al Universităţii din Suceava. Iar cadrele didactice sunt de părere că va deveni şi mai util în viitor. "Cred ca e un dispozitiv, o ustensilă extraordinara. Pentruu unii poate face foarte multe. Daca iti antrenezi foarte bine un bot in momentul de fata bazat pe AI poti sa iti usurezi munca in foarte multe domenii", a declarat Ștefan Sfichi, lector.

"Unul dintre obiectivele acestui proiect este inclusiv atragerea tinerilor catre acest domeniu. Ca atare acest robotel este un prim exemplu pentru ceea ce se poate face, pentru ceea ce se poate studia in viitor. Chiar credem ca vom atrage cu mult mai multi tineri prin aceste metode moderne", a declarat Cătălin Beguni, profesor universitar. Mai ales că Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava are cu ce să se laude în domeniul invenţiilor. Anul trecut, universitarii suceveni au primit 10 brevete naționale și 4 internaţionale.

