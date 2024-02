Vezi și

Păgubit: Ne-am dorit să avem o casă. Noi vrem să se facă dreptate.

Zeci de oameni au ieşit în faţa Judecătoriei din Alba iulia, cu mesaje scrise pe bucăţi de hârtie, pentru a-şi striga nemulţumirea despre modul în care se desfăşoară ancheta în cazul înşelăciunii cu vânzarea apartamentelor. Deşi au depus plângere, până în prezent nu au nici un răspuns de la autorităţi sau un termen de judecată.

Păgubit: Nu am primit niciun fel de notificare scrisă, nu am primit niciun fel de informaţie. Am înţeles că dosarul se mută dintr-un oraş în altul.

Peste 200 de oameni s-au trezit pe drumuri

Peste 200 de oameni s-au trezit pe drumuri, după ce dezvoltatorul imobiliar ar fi vândut de mai multe ori aceleaşi locuinţe. Păgubiţii acuză că dezvoltatorul imobiliar, un cunoscut avocat din Alba-Iulia, ar fi fost ajutat şi de alţi cunoscuţi.

Femeie: Convenția era deja făcută şi notarul nu m-a anunțat că este doar o semnătură certă, nu una autentică, ca să fac diferenţa între actul notarial cu semnătură certă, prin care notarul nu îşi asumă conţinutul şi actul cu semnătură autentică în care verifică datele.

Între timp, dezvoltatorul şi-a pus afacerea în insolvenţă.

Păgubit: Ultima oară când am vorbit cu el şi s-a supărat pe mine şi m-a blocat din cauză că divulg informaţii în mod public a fost în luna decembrie.

Cu toate astea, cel acuzat de înşelăciune garanta luna trecută că problema se va rezolva.

Ovidiu Jidveian, fost administrator bloc: Este o situaţie urâtă, dar eu văd luminiţa de ieşire. Lucrurile ar trebui în maxim un an de zile să se rezolve şi toată lumea ar trebui să îşi recupereze banii.

Lichidatorul judiciar ar trebui să-i despăgubească pe oameni odată cu vânzarea imobilului.

