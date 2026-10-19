Plan nou la Cernavodă după secetă: proiectul Bala II și reactoarele 3 și 4 se adaptează debitelor mici

Comitetul interministerial Bala, constituit prin Decizia prim-ministrului nr. 278/2026, a aprobat luni raportul final privind soluţiile de asigurare a alimentării cu apă pentru răcirea reactoarelor nucleare, actuale şi viitoare, ale centralei de la Cernavodă.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, recomandările formează un set de măsuri la care contribuie mai multe instituţii cu atribuţii pe Dunăre şi sunt structurate pe termen scurt, mediu şi lung. "Pe termen scurt, recomandările privesc mobilizarea, la nevoie, a unui aport suplimentar de apă la priza de răcire a centralei şi continuarea dragajului pe Dunărea Veche, pentru creşterea debitului pe acest braţ şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie", se arată în comunicat.

Comitetul recomandă ca proiectarea unităţilor 3 şi 4 să ţină seama de situaţia din 2026

Au fost prezentaţi, de asemenea, indicatorii tehnico-economici actualizaţi ai proiectului Bala II, care urmează să fie avizaţi şi aprobaţi potrivit legii. "Comitetul recomandă ca proiectul şi procedura de licitaţie să ţină seama de debitele extrem de scăzute din acest an şi să aibă obiective extinse: asigurarea apei necesare funcţionării reactoarelor centralei, inclusiv în perspectiva celor patru unităţi, navigabilitatea pe Dunărea Veche, circulaţia piscicolă, redistribuirea debitelor în favoarea Dunării Vechi şi soluţii pentru stânca Pârjoaia", informează sursa citată.

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Totodată, pe termen lung, Comitetul recomandă ca proiectarea unităţilor 3 şi 4 să ţină seama de situaţia din 2026, precum şi analiza unor soluţii suplimentare pentru asigurarea apei în canalul de alimentare al centralei. De asemenea, Comitetul recomandă continuarea coordonării interinstituţionale la nivel înalt, inclusiv în faza de execuţie, pe baza unui set comun de date şi a modelărilor hidraulice, astfel încât cerinţele şi interesele convergente ale instituţiilor să fie reflectate, în limitele competenţelor legale ale fiecăreia, în lucrările şi contractele derulate pe Dunăre.