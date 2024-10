Scandalul Nordis schimbă piaţa imobiliară. După dezvălurile Recorder despre sute de oameni rămaşi şi fără case, şi fără bani, politicienii se întrec în proiecte de lege. PSD vrea să limiteze avansul pentru cumpărare la 10%. PNL, de cealaltă parte, spune că are un proiect similar, din 2019, blocat chiar în comisia juridică din Camera Deputaților. Între timp, DIICOT anunţă că a deschis un dosar penal pentru grup infracţional şi delapidare.

Schema de tip piramidal de la Nordis, dezvăluită de Recorder, i-a înviorat pe politicieni. Pentru a puncta electoral, promit schimbarea legii: acum, dezvoltatorii pot cere avansuri nelimitate de la clienţi, tot cu voia guvernanţilor. "Am luat legislația din Franța, și din Germania, am făcut un grup de lucru la Parlament cu domnul Simonis și o să vină cu o propunere legislativă", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României.

Inițiativa PSD prevede că dezvoltatorul poate cere un avans de maximum 10% din prețul total al imobilului. Avansul poate fi şi mai mare. Dar nu mai mult de 40%, dacă investitorul are încheiată o poliță de asigurare. Liberalii au ieşit la atac. Acuză PSD că blochează un proiect depus la Parlament acum 5 ani.

"În prima parte este preluat în integralitate din proiectul PNL din 2019. Noi am ieşit cu acest subiect la ora 11:00, dânşii au depus la ora 13 acest proiect de lege. A fost blocat de majoritatea PSD din conducerea Camerei Deputaţilor şi din conducerea Comisiei Juridice, condusă de doamna Vicol", a precizat Florin Roman, deputat PNL.

Principalul acţionar Nordis este soțul deputatei PSD Laura Vicol

Principalul acţionar Nordis este chiar soțul deputatei PSD, Laura Vicol, șefa Comisiei Juridice, până ieri. Este cunoscută drept avocata cămătarilor. "Vă rog să-l întrebaţi pe soţul meu. Eu nu am treabă cu firmele, sunt politician. Nu cunosc nicio situaţie", a declarat Laura Vicol în investigația Recorder.

Proiectul asumat de PNL a pornit de la o iniţiativă civică şi prevede mai multe reglementări. "Banii nu se duc direct la dezvoltator, ci într-un cont escrow, într-un cont separat pe care nu-l pot accesa pe timpul construcţiei, ci doar la sfârşit", explică Paul Dumbrăvanu, avocat specializat în drept imobiliar.

Şansele ca cele două proiecte de lege să treacă până la sfârşitul anului sunt minime, însă, în contextul scandalui din Coaliţie. "În ţările de dezvoltate, avansurile sunt limitate la 10% si dezvoltatorii serioşi fie vin cu bani de acasă, fie vin cu bani de la bancă sau vin cu nişte garanţii, astfel încât oamenii să fie protejaţi. Exemplul Nordis, cea mai mare insolvenţă din imobiliare din România, unde investitorii au adus doar 20 de milioane de lei si oamenii de bună credinţă au plătit avansuri de 755 de milioane, 3 la sută banii investitorilor, 97 la sută banii oamenilor, care au rămas păcăliți şi în București, şi în Brasov, şi la Constanţa", spune Iancu Guda, specialist economic Observator.

Ofertele Nordis au reușit să atragă nume celebre

Ofertele Nordis au reușit să atragă nume şi din lumea fotbalului. Italianul Alessandro Caparco are un apartament într-un imobil al dezvoltatorului. "La un moment dat iar au fost nişte probleme şi au încetat să mai plătească chirie. Eu am fost înţelegător şi când mi-au dat termene, mi-au plătit toate lunile restante pe care le aveau datoare la mine. Eu am fost un caz fericit", a declarat Alessandro Caparco, client Nordis.

Într-un comunicat de presă, Nordis acuză presiuni și șantaj şi neagă că ar fi vândut apartamente de mai multe ori.

