Imaginile au fost surprinse în dimineaţa zilei de 24 noiembrie, în Ungaria, la două ore după ce fugarul a ieşit din ţară. Este prima oprire a lui Cătălin Cherecheş în drum spre Budaptesta. Fostul primar din Baia Mare încerca să îşi cumpere o cartelă pentru telefon. "Privindu-l cum se mişcă în magazin, este clar că nu este în largul lui. El în permanenţă aruncă o privire în spate, peste umăr", a declarat Dan Antonescu, specialist criminolog.

Cherecheş are o conversaţie cu vânzătoarea din magazin şi arătă spre oferta afişată la intrare. "Se vedea clar că nu mai avea răbdare, că vrea să i se dea mai repede ce a cerut, de aici şi gesturile de a da din picior, băgat mâna în buzunar, privit în stanga-dreapta", a declarat Dan Antonescu, specialist criminolog. Cherecheş a avut cu el două telefoane. Unul smart, despre care era sigur că e pus sub urmărire, şi unul de generaţie mai veche. Spera că dacă îl utilizează pe acesta din urmă nu va putea fi localizat. Doar 30 de secunde are vizita lui în magazin, din care nu îşi achiziţionează până la urmă un SIM. Abia la ora 14, reuşeste să cumpere cartelele. Apoi merge în zona Operei din Budapesta şi se opreşte la terasa unui hotel. Barmanul îi aranjează ca o maşină să îl ducă până în Germania, la Ulm, la casa mătuşii sale. Acolo a stat 2 zile ascuns până când a încercat să fugă înapoi în Austria, dar a fost prins şi încarcerat în gara din Augsburg. În tot acest timp, Cherecheş a fost filat de poliţie.

"A fost rănit când a fost arestat, motiv penru care a fost dus la spital şi a fost tratat de un doctor foarte repede. Presupunem că i s-au vindecat rănile. A fost pus la pământ în timpul arestării și presupunem că aceste răni s-au produs ca urmare a faptului că a fost trântit la pământ. I s-au făcut două cusături în spital", a declarat procurorul german care se ocupă de acest caz. Cătălin Cherecheş refuză procedura simplificată în cazul extrădării, aşa că ar putea dura între trei şi şase luni până va fi adus în România. În Germania, fostul primar din Baia Mare nu are voie să ia legătura decât cu avocatul lui.

În România, socrii fostului primar au fost duşi din nou la instanţă. Cei doi sunt acuzaţi de procurorii anticorupţie că au încercat să cumpere un judecător pentru o soluţie favorabilă în cazul său. Vor rămâne după gratii, după ce mandatul de arestare le-a fost prelungit. În perioada următoare, oraşul Baia Mare va fi condus de viceprimarul care este acuzat de unii consilieri că i-a făcut jocurile lui Cherecheş - Doru Dăncuş.

