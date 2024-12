Poliţistul găsit mort în Abrud suferea de depresie, după ce fiul său a fost condamnat pentru trafic de droguri

Un poliţist a fost găsit, duminică, împuşcat în zona capului, în sediul Poliţiei Oraşului Abrud, el primind îngrijiri medicale. Manevrele de resuscitare nu au dat însă rezultat, fiind declarat decesul bărbatului. Poliţistul care s-a împuşcat în cap ar fi avut depresie şi a recurs la acest gest după ce fiul său a fost condamnat pentru mai multe infracţiuni, unele dintre acestea fiind fapte legate de trafic şi consum de stupefiante.

Fiul, condamnat pentru trafic de droguri

”Surse neoficiale susţin că bărbatul trecea printr-un episod grav de depresie, ca urmare a problemelor penale pe care le are fiul acestuia, student la Cluj-Napoca. La un moment dat i-a şi fost ridicat dreptul de a purta armă. Fiul poliţistului are 21 de ani, este judecat pentru trafic de droguri de risc, fiind cunoscut ca şi consumator de droguri şi împătimit al jocurilor de noroc. Tânărul a fost condamnat de Tribunalul Cluj, printr-o hotărâre pronunţată pe 10 octombrie 2024, la 4 ani şi 10 luni de închisoare, pedeapsă în regim de detenţie. Pe lângă faptele de trafic şi deţinere de droguri de mare risc, acesta mai este acuzat şi de conducere a unui autovehicul sub influenţa substanţelor psihoactive”, scrie ziarulunirea.ro.

Articolul continuă după reclamă

Conform sursei citate, fiul poliţistului a fost deferit justiţiei sub acuzaţiile că vindea canabis, iar pentru consum propriu utiliza şi ecstasy. Activităţile infracţionale s-au desfăşurat în perioada 2021 – 2023, iar vânzările aveau loc fie în camera de cămin unde locuia tânărul, fie în zona Facultăţii de Inginerie Industrială, Robotică şi Managementul Producţiei unde era student.

”Din nefericire, poliţistul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul acestuia de către medici”, a transmis IPJ Alba. Cercetările sunt continuate pentru ucidere din culpă.

Ce spun poliţiştii

”La data de 1 decembrie 2024, în jurul orei 09.10, în timp ce se afla la sediul Poliţiei Oraşului Abrud, un poliţist, în vârstă de 50 de ani, din Abrud, a fost găsit în biroul său, prezentând o plagă împuşcată în zona capului”, anunţă IPJ Alba.

În prezent, acesta primeşte îngrijiri medicale. În acest caz, se desfăşoară cercetări pentru vătămare corporală din culpă, fiind informat procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi mers la vot la alegerile parlamentare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰