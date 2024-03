Vezi și

Iaşiul se poate lăuda de azi cu al doilea cel mai mare aeroport din ţară, după Otopeni. Noul terminal, care şi-a deschis porţile de îmbarcare pentru primul zbor, a costat 100 de milioane de euro. Cu 20 de astfel de puncte de check-in si alte 12 de self check-in, capacitatea de procesare a noului terminal va fi de peste 3,5 milioane de pasageri anual. În plus şi ca suprafaţă este de 10 ori mai mare decat vechiul terminal, având peste 31.000 de metri pătraţi şi devine aşadar, al doilea ca mărime din ţară.

Şi în cealaltă parte a ţării, la Timişoara a fost inaugurat un nou terminal

Prima cursă care a plecat de pe noul terminal a ajuns după-amiază la Bucureşti. De la noile porţi de îmbarcare vor fi disponibile destinaţii precum Paris, Roma, Madrid sau Bruxelles. "De pe data de 31 dimineaţa după ce vom intra in zona Schengen vom avea zboruri in mod constant catre zona Schengen, dar este important de stiut ca toti pasagerii vor veni in noul terminal să facă procesul de check-in, să faca controlul de securitate", a declarat Romeo Vatră, manager Aeroport Iaşi.

Şi în cealaltă parte a ţării, la Timişoara a fost inaugurat un nou terminal. Se numeşte "Schengen" iar pentru forma lui constructorii au fost inspiraţi de avionul "Vuia 1", primul aparat de zbor autopropulsat din lume. Noul terminal are o suprafață construită de 12.000 de metri pătrați, şase filtre de securitate, 18 ghişee check-in şi şase porţi de scanare automată a documentelor. Totul graţie unei investiţii de 40 de milioane euro. Primul avion se va ridica de la sol duminică dimineaţă, cu destinaţia Munchen. Ritmul de procesare este de 800 de pasageri pe oră, ceea ce înseamnă că pot fi operate simultan 8 aeronave.

"Este evident, este clar pentru toată lumea că în sfârşti, după mai bine de 30 de ani, investiţiile au început să ţină pasul cu nevoile de dezvoltare ale comunităţii", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României. "Sunt convins că foarte curând vom putea să ne bucurăm de aderarea la spaţiul Schengen cu graniţele terestre", a declarat Nicolae Ciucă, preşedintele Senatului. Pregătiri s-au făcut şi în Gara de Nord din Capitală. Poliţiştii au efectuat verificări aleatorii, pentru a le arăta celor care merg spre aeroport cu trenul că astfel de măsuri pot fi luate şi după intrarea în Air Schengen. Pentru intrarea în Schengen modificări s-au făcut şi pe aeroporturile Otopeni, Sibiu şi Cluj.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Vi s-a întâmplat să fiţi hărţuiţi într-un teambuilding? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰