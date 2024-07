Povestea elevului de la Centrul de Detenţie care a luat 10 la Matematică la Bac. Visează să dea la Drept

Anişoara este profesoara care l-a ajutat pe tânăr nu doar să ajungă să dea examenul de Bacalaureat, ci şi să ia note mari. Pentru asta l-a pregătit temeinic timp de 6 luni. "Îl scoteam 3 zile pe săptămână, eu scrisesem 2 ore în program, dar stăteam 3 - 4 ore. Şi în felul astă din ianuarie şi până acum, în ultima lună cam în fiecare zi, că nu am mai ţinut cont de niciun program", spune profesoara.

Visul tânărului este să dea la Drept

"A fost dificil, m-am luptat cu momentele în care nu am mai avut motivaţie să învăţ, nu am mai avut aceeaşi tragere de inimă, dar am trecut peste momentele respective gândindu-mă că viitorul meu merită un pic mai mult efort", mărturiseşte tânărul.

Cu ambiţie, perseverenţă şi multă muncă, el a reuşit să ia note la exaemenul de Bacalaureat la care alţii doar visează: 10 la matematică, 9.40 la română şi 8.75 la fizică. "Nu m-am aşteptat în niciun caz la el la 10 că bănuiesc că sunt atâţia care dau o groază de bani şi nu ajung să ia 10 şi el în condiţiile astea de penitenciar. Vă spun sincer că nu mă aşteptam la 10, deşi el are potenţial", adaugă profesoara.

Pentru ce a fost închis

Lupta tânărului nu se opreşte aici. Când va ieşi din închisoare acesta vrea să dea la facultatea de Drept. "Cumva am experimentat toate hibele sistemului juridic românesc şi poate că am simţit că e nevoie de o atingere fresh, de o generaţie nouă care să intre în domeniu şi care să aducă mai multe schimbări", povesteşte elevul.

Tânărul se află în prezent încarcerat la penitenciarul pentru minor şi tineri Brăila-Tichilești, unde ispăşeşte o pedeapsă de 4 ani şi jumătate pentru viol. În luna noiembrie, el va fi eliberat condiționat și va putea să meargă la facultate.

