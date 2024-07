Bucuria când au văzut afişate notele la avizier a fost la fel de mare ca atunci când au primit subiectele la examen, neaşteptat de uşoare. 76,4 % dintre absolvenţii de clasa a douăsprezecea au reuşit să treaca examenul maturităţii.

Elevii din Cluj, Galați si Brăila au avut cele mai bune rezultate, iar cele mai proaste note au fost în Ilfov, unde doar 61% dintre copii au promovat examenul. Notele de 10 au fost păsări rare anul acesta, cele mai puține din istorie. În ultimul deceniu, sunt tot mai puţini candidaţi care reuşesc performanţa unui 10 curat la toate probele de bac. 39 anul acesta față de 222 în anul 2022, de exemplu.

Mara Ionescu este singura elevă din Iaşi, dintr-un liceu de stat, cu 10 la bac

Vezi și

"Rămânem cu ideea ca doar 1 din 4 elevi dintr-o generație ajunge să termine studii universitare, deci în continuare avem o problemă de calitate pe care sigur că o putem coafa cu subiecte care să li se pară copiilor accesibile, măcar pentru trecerea examenului de bacalaureat. Funt ușoare mai ales că apare un fel de automatism, profesorii lucrează aceleași subiecte de mulți ani", spune Daniela Vișoianu, expert educație.

Doar că diferenţa uriaşă dintre sate şi oraşe nu a putut fi cosmetizată nici aşa. Aproape jumătate dintre elevi din mediul rural au picat bacul. Iar 50 de licee din ţară nu au niciun elev promovat.

Mara Ionescu este singura elevă din Iaşi, dintr-un liceu de stat, cu 10 la bac. Ceilalți doi elevi de 10 învață la privat.

"Am fugit pe hol și am țipat "am luat 10 la bacalaureat", lucru care nu mă așteptam să trezească așa o emoție în mine. Nu am fost atât de încântată să văd un nivel scăzut de dificultate", spune Mara Carina Ionescu.

Doi deţinuţi din Baia Mare au susţinut şi ei bacalaureatul în penitenciar. Ambii au 21 de ani şi au obţinut note de trecere.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Obişnuiţi să consumaţi multivitamine, fără recomandarea medicului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰