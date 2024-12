Chef Richard Abou Zaki. Un nume cunoscut în lumea gastronomiei mondiale. Care, chiar dacă nu sună deloc româneşte ascunde, ascunde povestea unui român cât se poate de legat de România.

Povestea juratului de la Chefi la cutite Richard Abou Zaki

"Tatăl meu e de origine libaneză, dar tatăl meu a fost mereu îndrăgostit şi de America. Şi mi-a dat numele ăsta un pic important aşa, Richard. Abouzaki e numele de famile al lui, care e libanez. E un nume super important in Liban, dar eu nu am fost cu niciunul din familia asta. Tatăl meu a părăsit-o pe mama când eu aveam un an. Şi s-a dus în America. Eu pe tata l-am văzut de 4,5 ori dacă nu greşesc. Şi-a refăcut viaţa, are altă femeie, are nişte copii. Nu i-am cerut niciodată nimic financiar lui tata, nu am să îi cer niciodată nimic, mi-ar plăcea numai a îmi cunosc fraţii", a declarat Chef Richard Abou Zaki.

I-am aflat povestea de viaţă emoţionantă atunci când Richard Abou Zaki a devenit unul dintre juraţii de la Master Chef. Dar este pentru prima dată când îl cunoaştem aşa.

Şi a purtat România în suflet oriunde ar fi mers în lumea asta mare. Avea 5 ani când mama a plecat în Italia, la muncă. Iar el a rămas în grija unei mătuşi.

Alături de ei, Richard a petrecut cei mai frumoşi ani ai copilăriei. Cât era ziua de mare bătea toate dealurile pe jos sau cu bicicleta. Care între timp i-a rămas un pic mică. Când a plecat şi el cu mama, în Italia, a lăsat în urmă o lume care parcă a încremenit în timp. Obiecte de pe care mătuşa a avut grijă să şteargă praful. Pentru că într-o zi, Richard, se va întoarce acasă.

Din bucătărie vine tot o aromă a copilăriei.

"Eu zic mereu, bucătaria e dragoste, bucătaria e identitate. Identiatea poporului. Zi-mi ce mânânci şi îţi zic cine eşti. Poate să fie cea mai mare inovaţie din lume dar totuşi trebuie să te întorci la gustul tradiţional, la gustul clasic. Ăsta e un gust pe care îl ai în suflet", a declarat Chef Richard Abou Zaki.

În sufletul lui e loc pentru multe arome din copilărie. Încă bine păstrate prin multe alte case din sat.

Sunt şi gogoşi, sunt şi pârjoale de cartofi care tocmai se coc acum pe plită. Fără să îşi dea seama, aromele astea l-au însoţit mereu. Din clipa în care mama a venit ca să îl ia şi el în Italia.

"Îmi aduc aminte traseul ala, era pe un microbuz, a fost lung, vreo 2 zile a durat", mai spune Richard.

"Am plecat pentru 3 luni şi după 3 luni mai e puţin şi facem 30 de ani acolo", a povestit mama chefului.

Stau acum amândoi, în apartamentul lor mic din Piatra Neamţ, şi scot de prin cutii amintiri care dor ...

Mama, inspiraţia lui Chef Richard Abou Zaki

Amintiri care îi fac să zâmbească.

Aşa că, atunci când Richard, de numai 12 ani, a venit la ea şi i-a spus că vrea să meargă la şcoala de bucătari nu s-a opus. Simţea ca urmează ceva extraordinar. La 18 ani Richard era bucătar, dar a decis să plece la Londra, ca să se facă unul celebru în toată lumea. Cu greu a fost acceptat în unul din cele mai cunoscute restaurente cu 3 stele Michelin din Marea Britanie.

"Acolo chiar a fost infernal pentru mine. Am stat 2 ani şi de abia aşteptam să mă întorc acasă, asta era gândul", a declarat Chef Richard Abou Zaki.

Doar cei mai puternici rezistă aici. Printre ei şi celebrul Gordon Ramsey, deţinătorul a nu mai puţin de 17 stele Michelin. După ce a plecat de acolo Richard şi-a continuat ucenicia şi prin alte restaurante celebre. După care, în 2020, şi-a deschis propriul restaurant în Italia. Şi în nici 9 luni a primit propria lui stea. Avea doar 23 de ani.

În restaurantul lui cu o stea Michelin şi mese care au loc de picioare Coloana infinitului a lui Brâncuşi, vin români de la distanţe de mii de kilometri. Mai ales după ce Chef Abou Zaki a devenit vedeta Show lui culinar de la Antena 1.

"Aici am ajuns pentru a experimenta ceva ce ne doream foarte mult, culinar să vedem ce poate să facă mai mult decât transpune pe sticlă Richard. Și am rămas complet interziși", spun clienţii.

Alături de el, e mama. Cea care l-a inspirat şi la susţinut mereu.

"Acum lucrăm și lucrez aici în localul ăsta, cum s-ar zice, pentru el. Eh. La început a fost un pic greuț, pentru că vorbim de profesionalism, el este foarte... este așa profesional... ce să mai. Dar, nu. Am înțeles și eu, după... am înțeles eu. Deci pentru că el nu trebuia să se coboare el la nivelul meu, trebuia să mă urc eu cumva la nivelul lui. Să fie mândru și el de mine, nu numai eu de el", povesteşte mama lui, Elena Bujor.

Acum, la 27 de ani, Richard Abou Zaki are 4 restaurante si conduce o echipa de 57 de oameni. Primul restaurant deschis de el e un simbol pentru Italia şi se găseşte în cele mai bune ghiduri astronomice din lume. Dar pentru el cea mai mare bucurie e când se întoarce în oraşul unde s-a născut iar oamenii îl recunosc şi îi strâng mâna.

Iar Richard fix asa se simte. Unul de-al nostru. Un roman care a plecat din Piatra Neamt si a cucerit lumea. Si e tare mandru de asta.

"Uite, asta e patriotismul meu şi dacă nu am nume român, nu am prenume român, paşaportul e român. Asta nu am vrut să schimb niciodată. Am paşaport român şi nu am cetăţenie italiană. Pe care puteam să o am de 20 de ani. Sunt român, român rămân, îmi place când încep o chestie să o şi termin. Aşa că m-am născut român, român o să mor", a declarat Chef Richard Abou Zaki.

