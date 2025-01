La două săptămâni de la declaraţia de dragoste făcută pe scena Globurilor de Aur, starul de la Hollywood, Sebastian Stan, a ajuns în vizită în România. Se pregăteşte pentru filmările primului lungmetraj românesc în care va juca, regizat de Cristian Mungiu.

"Sebastian a venit în România pentru nişte repetiţii. Suntem într-o etapă de pregătire. Era important să ne vedem pentru nişte probe de costum şi repetiţii. Am fost împreună când am primit vestea că este nominalizat la Oscar. Ca să nu aibă prea multe emoţii, am convenit că vom lucra în acea zi şi, în timpul repetiţiilor, am primit eu un mesaj că a fost nominalizat. Mi-a făcut plăcere să-i dau vestea", a declarat Cristian Mungiu.

În România a ajuns şi partenera din film a superstarului, actriţa norvegiană Renate Reinsve, premiată la Cannes.

Sebastian Stan și Renate Reinsve au jucat împreună şi în pelicula "A Different Man"

"L-am întrebat dacă îi permite timpul, i-am dat scenariul, i-a plăcut, ne-am întâlnit şi am decis că vom lucra împreună. Ne cunoaştem de multă vreme. El a venit la New York când pregăteam eu un alt film şi am convenit să rămânem în legătură pentru a găsi un proiect să lucrăm împreună", a adăugat Mungiu.

Într-un interviu recent, Sebastian Stan declara că abia aşteaptă să intre în rolul pe care îl are în filmul regizat de Cristian Mungiu, intitulat "Fjord". "Am încercat să găsesc un proiect care să mă aducă înapoi în România şi să exploatez acea istorie personală pe care o am. Sunt încântat să lucrez cu Cristian Mungiu şi sper ca totul să se încheie cu bine", a spus actorul.

Până la începerea filmărilor, Sebastian Stan a ieşit în oraş cu echipa de producţie şi mai mulţi oameni de afaceri, la Palatul Universul.

"Mi s-a părut un personaj extrem de modest şi prietenos, foarte implicat în acest proiect. Este primul său film în limba română, pe care o vorbeşte cu mama sa. Cred că pentru el acest proiect are o valoare personală foarte mare", a declarat Laura Mihăilă, director de comunicare la o bancă.

Sebastian Stan s-a întâlnit cu campionul la înot David Popovici

Actorul s-a întâlnit şi cu campionul la înot David Popovici. "Da, Sebastian Stan e la fel de cool şi în realitate. Cică, dacă mă antrenez destul, poate prind şi eu un rol într-un film Marvel", a scris Popovici pe Facebook. În doar câteva ore, postarea a primit zeci de mii de aprecieri.

Sebastian Stan a fost cazat la un hotel de cinci stele din centrul Capitalei şi s-a plimbat prin Bucureşti cu o limuzină de lux. Actorul vorbeşte fluent limba română, meritul fiind al mamei sale, profesor de pian.

Filmul românesc regizat de Cristian Mungiu urmăreşte povestea unei familii de români care se mută în Norvegia şi ajunge implicată într-un proces civil complicat, în urma unor acuzaţii de abuz fizic. Pelicula abordează teme precum toleranţa, libertatea şi graniţele intimităţii, având în prim-plan copiii. Filmările vor avea loc în Norvegia, iar proiectul este finanţat de Centrul Naţional al Cinematografiei cu 3,5 milioane de lei. Filmul "Fjord" este deja unul dintre cele mai aşteptate titluri ale anului 2026.

