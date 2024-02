Vezi și

Perchezițiile pentru diplomele false la Școala postliceală sanitară Eugen Nicoară din Reghin s au încheiat după 15 ore. Polițiștii direcției de investigare a criminalității economice din cadrul igpr au efectuat în cursul zilei de astăzi percheziții într un dosar privind școlarizarea fictivă a unor cetățeni italieni care au obținut astfel diplome pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist pe teritoriul uniunii europene.

Primele arestări în cazul "fabricii de diplome false" din Mureş

La sfârșitul percheziției polițiștii au luat zeci de saci de probe precum și diplome lucrări de diplomă și au ridicat de la Reghin două persoane angajate ale școlii postliceale care au fost conduse la audieri cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Din cercetările efectuate până în prezentare și că începând din 2019 până în prezent la nivelul școlii postliceale a fost am dezvoltat un mecanism ilegal constând în școlarizarea efectivă a unor cetățeni italieni care nu cunosc limba română și care nu s au prezentat la cursuri și stagii de practică urmată de eliberarea de diplomă pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist pe teritoriul uniunii europene.

În cauză au fost depuse în executare mandate de aducere trimise pe numele a opt persoane scopul depistării acestora și conducerii la sediul unității de poliție pentru aducerea la cunoștința calității procesuală a drepturilor și obligațiilor aferente și audierii.

Reporter: Ați făcut diplome false? Este adevărat că s-au dat diplome false, doamnă?

După 15 ore de percheziţii, două angajate ale Şcolii Postliceale Sanitare Eugen Nicoară, din Reghin, au fost conduse la audieri. Pe numele acestora au fost propuse mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile. Anchetatorii au ridicat mai mulţi saci cu documente.

De la această şcoală, cei 11 italieni au obţinut diplomele de asistenţi medicali fără să facă nicio zi de cursuri.

Alex Prunean, reporter Observator: Fabrica de diplome a funcţionat cinci ani, timp în care nicio autoritate nu şi-a dat seama de escrocherie. Anchetatorii spun că studenţii italieni care nu se prezentau niciodată la cursuri sau la practică, nici măcar nu vorbeau limba română. Deşi la şcoala respectivă nu exista linie de studiu într-o altă limbă.

Poliţiştii au descoperit o adevărată reţea care vindea diplome de asistent.

Capul grupării ar fi un cetăţean italian, spun anchetatorii, iar actele nemeritate erau eliberate cu ajutorul conducerii şcolii şi a mai multor profesori. În schemă era implicat şi un angajat al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști Mureş - el era cel care semna dreptul de liberă practică pentru elevii fictivi. Firul anchetei duce şi spre Inspectoratul Școlar Mureș. Şi acolo au fost alte percheziţii ieri, dar şefa instituţiei spune că nu ştie nimic despre investigaţie.

Paula Dărăban, inspector şcolar general Mureş: Cei care fac ancheta sunt aici şi nu mi-au comunicat absolut nimic. Nici nu mi s-a adus la cunoştinţă, nici nu mi s-a prezentat mandatul de percheziţie, nimic, nimic.

Doi angajaţi de la Inspectoratul Şcolar Mureş au fost chemaţi de poliţişti la audieri. La fel şi un reprezentant al Ordinului Asistenţilor medicali. Vor mai da explicaţii italianul bănuit că a înfiinţat gruparea, directorul, secretarul şcolii şi mai mulţi elevi italieni din Reghin.

Diplomele obţinute în România pot fi folosite în toate ţările din Uniunea Europeană, dar unele sunt luate ilegal. În 2018, o investigaţie jurnalistică a arătat că în Suedia lucrau asistenţi medicali, absolvenţi ai unor şcoli româneşti, care îşi cumpăraseră actele de studii cu 21.000 de euro, fără să fi fost la cursuri.

Reporter-asistent fals: Ai spus că nu ai făcut şcoală?

- Nu! Am spus că nu am lucrat şi că am învăţat în urmă cu mult timp.

Cinci şcoli postliceale care vindeau diplome de asistenţi medicali elevilor au fost date atunci în vileag. Una dintre ele funcţiona tot în Mureş.

