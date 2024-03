Vezi și

Prof. universitar doctor Tudorel Butoi: Aceste explicaţii fără îndoială că vor fi făcute în timpul interogatoriului, când fiecare amprentă comportamentală din câmpul faptei va trebui să fie explicată. Discutând însă despre un profil avem un bio instinctual, un individ cu puternice acumulări în zona erotică, afectivă şi, din punct de vedere al gândirii, un individ care şi-a obiectualizat relaţia, ca şi când (n.r ea) ar fi al lui. În momentul acesta, caută să se îngusteze câmpul de mişcare al prietenei lui, al victimei şi nu reuşeşte. Iată de ce a existat şi potenţialul de ripostă din partea fetei, care s-a zbătut, a zgâriat, a lovit pentru că ea avea în joc libertatea.

A luptat până în ultima clipă

Conform acestei libertăţi, dorea să se despartă de acest băiat, care repet o obiectualizase şi o socotea ca pe propria lui marfă. De aceea, loviturile sunt atât de multe, pentru că el nu poate să conceapă că o pierde şi, în asemenea cazuri să ştiţi că loveşte până oboseşte, ai 10, 15, 20 de lovituri. Tragică povestea şi nu ştiu ce are Timişoara asta şi Medicina. Tot acolo, şi tot la Medicină, am avut iubit şi iubită care au ucis un cetăţean, l-au făcut bucăţi şi l-au cărat cu sacul. Aşa şi aici, medicinişti, ar fi putut avea o proiecţie mai bună profesională şi să nu fie atât de nefericiţi. Am fost tot timpul suspicios, când din cercul de bănuiţi, 4-5-6 persoane, erau descrişi ca adevăraţi îngeri. Surpriza apare.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Vă scoateţi televizoarele şi încărcătoarele din priză atunci când nu sunteţi acasă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰