Curaj, rezistență și o doză de nebunie. De asta au avut nevoie peste 20 de tineri din Constanţa și București care au înfruntat puţinele grade din aer, dar şi din mare şi s-au aventurat în larg. Dincolo de atmosfera relaxantă de care au avut parte, studiile arată că expunerea controlată la frig are beneficii pentru sănătate.

"Provocarea Ursului Polar" este competiţia care a adunat zeci de tineri la Constanţa. Dornici să-şi demonstreze curajul într-o competiţie de rezistenţă la frig, concurenţii au renunțat la hainele groase de iarnă pe care le-au înlocuit cu șortul de vară, deşi temperatura medie a apei mării are acum în jur de 7 grade.

Unii concurenţi au cedat chiar din primele minute

Unii concurenţi au cedat chiar din primele minute. Recunosc că nu prea au antrenament, dar sunt convinși că vor sta mai mult în următoarele zile de concurs. Cei mai curajoși au rezistat chiar şi 30 de minute în apă. Mai mult decât unii turişti în plină vară. Apa rece ca gheaţa are multiple beneficii pentru sănătate, susţin adepţii acestui sport extrem.

"Aduce un plus de sănătate, clar cu precauţiile necesare, trebuie să ştii anumite lucruri înainte, să fii pregatit, să nu vii fără o sursă de caldură după tine, să fii bine îmbrăcat, când ieşi să te poţi recupera foarte bine", a declarat Andrei, organizator. Numărul curajoşilor care intra în mare în această perioadă a crescut de la an la an. Printre beneficiile expunerii controlate la frig se numără inclusiv creşterea dopaminei, cunoscută şi ca hormonul fericirii, dar şi creşterea imunităţii.

