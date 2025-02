Tanti Niculina păstrează tradiţia în fiecare an. Pe 1 februarie, când e sărbătorit Sfântul Trifon, ocrotitorul podgoriilor, pomilor şi grădinilor, le stropeşte pe toate cu apă sfinţită în speranţa că va avea o recoltă bună. Pe o vreme blândă, aproape ca de primăvară, preoții au sfințit apa și au oficiat o slujbă pentru protejarea culturilor.

Această tradiție nu este doar un obicei vechi, ci și un prilej de a se reuni

După sfințirea viilor, sătenii s-au așezat la mesele pline cu bunătăți. Un berbecuț s-a rumenit timp de cinci ore la foc domol, iar ceaunele au fost pline cu tocan, mămăligă și alte preparate tradiționale. "Toată lumea şi-a dorit să se implice. Am fost şi eu surprins şi cei din jurul meu cu care am coordonat acest eveniment. Reacţionăm foarte bine, oamenii îşi doresc astfel de eveniment", a declarat Claudiu Dragotă, primarul comunei Ciuperceni.

Nici muzica populară nu a lipsit. Copiii satului au încântat participanții cu cântece din folclorul zonei. Pentru locuitorii din Ciuperceni, această tradiție nu este doar un obicei vechi, ci și un prilej de a se reuni.

