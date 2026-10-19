Un adolescent din Bistriţa a atacat cu cuţitul o profesoară şi un alt elev care sărise în ajutorul cadrului didactic. Tânărul agresor voia să ajungă la un alt elev, "ţinta" lui.

Bunicul copilului agresor spune că tânărul nu a dat niciodată vreun semn că ar putea pregăti un astfel de atac. Acesta susţine că elevul a fost victima bullyingului şi acesta ar fi fost un posibil motiv declanşator al atacului.

Reacţia bunicului

"Anul ăsta a fost premiant, cel mai bun la învăţătură. S-au făcut nişte grupuri de copii în care s-a făcut bullying şi copilul ăsta fiind mai liniştit, nu a vrut să intre în grupurile astea. Nu l-am văzut vreodată să ţipe, să facă vreo problemă, e un copil liniştit. Din cauza grupurilor astea, el a fost cam dat la o parte. Îi puneau piedică, îl trânteau, îl agresau, a fost victima bullyingului. Părinţii au spus profesorilor, s-a anunţat la şcoală. Dar profesorii nu mai pot lua măsuri împotriva copiilor în ziua de azi.

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Copiii se duc acasă şi mint sau spun alte poveşti, iar poliţia normal că nu intervine. Eu l-am dus la şcoală azi-dimineaţă, nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. El umblă cu bicicleta, a avut şi motocicletă d-aia micuţă şi se echipa mereu: genunchere, cotiere, cască, cagulă. Probabil, în timp a acumulat anumite probleme. Sau dimineaţă când s-a dus la şcoală o fi fost agresat sau ceva că altfel nu înţeleg cum putea să sară la un alt copil. Nici nu ştiu dacă are TikTok, pe internet probabil că se uită ca acum are toată lumea. S-au uitat părinţii în calculatorul lui, dar nu au găsit nimic cu agresivitate. E vina sistemului, învăţământul din ziua de azi. Profesorul nu mai poate să facă nimic copiilor. Nu a avut nicio furie", a declarat bunicul copilului.

Dosar penal pentru tentativă de omor

Cazul elevului de 13 ani de la Şcoala gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa, care luni dimineaţa a atacat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev, de 12 ani, a intrat în atenţia Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, fiind demarate cercetări pentru tentativă de omor calificat.

"În cauză a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, cu privire la săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor califica", a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.