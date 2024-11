Reacţia lui Bogdan Mocanu după ce a fost acuzat că ar fi primit bani ca să-l promoveze pe Stoianoglo. "Oamenii sunt supuşi greşelii, iar eu am muşcat-o" - TikTok

Bogdan Mocanu şi-a cerut scuze şi a recunoscut, în faţa fanilor săi, că a făcut o greşeală. Influencerul a explicat că nu s-a informat despre cel pe care urma să-l promoveze într-un videoclip pe care aveau să-l vadă sute de mii de oameni.

„Mă simt dator să vă spun că am făcut o greşeală. Un prieten care lucrează pentru o agenţie din Republica Moldova mi-a cerut ajutorul, iar eu, fără să filtrez prea bine informaţia, am zis că-l ajut. Din bun simţ, ar fi trebui să mă interesez mai bine înainte despre omul despre care vă vorbeam în secvenţele din clipul pe care l-am postat, secvenţe care la acel moment nu mi s-a părut că ar fi în neregulă. Vă vine sau nu să credeţi, când e vorba despre campanii, îmi fac temele, testez produsul, verific informaţia, însă în acest caz a fost ceva nou chiar şi pentru mine să vorbesc despre un politician care nici măcar nu este din România. Oamenii sunt supuşi greşelii, iar eu am muşcat-o. Nu pot să fac decât să vin în faţa voastră şi să-mi recunosc greşeala”, a spus Bogdan Mocanu.

