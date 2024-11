Reacția lui Marcel Ciolacu, după meciul România - Kosovo. "Mă bucur că noi am fost echilibrați. Cred că e corect ca România să câștige la masa verde"

"Păcat că continuăm, în sport, să avem astfel de atitudini. Ştiţi că şi România, când a jucat în Kosovo, noi nu am vrut să arătăm în mass media cum au fost primiţi suporterii români, a fost ceva care îţi lasă un gust amar. Şi mă bucur că noi am fost echilibraţi şi nu am continuat să inducem această ură. Dar până şi eu, care ştiam că mă trezesc la şase şi jumătate dimineaţa, am stat până la ora unu şi un sfert ca să văd, totuşi, ce se întâmplă şi să înţeleg, de fapt, ce s-a întâmplat", a afirmat Marcel Ciolacu răspunzând unei întrebări, sâmbătă, într-o conferinţă de presă la Galaţi.

Marcel Ciolacu crede o victorie a României este corectă, după ce kosovarii au părăsit terenul

"Cred că e corect ca România să câştige cu 3-0 la masa verde", a concluzionat primul ministru.

Articolul continuă după reclamă

Meciul România - Kosovo, din penultima etapă a grupelor Ligii Naţiunilor, a fost întrerupt, vineri seară, după minutul 90, când jucătorii echipei oaspete au părăsit terenul. Arbitrul partidei a venit pe teren după ce nu a reuşit să îi convingă pe cei din Kosovo să joace ultimele două minute, şi, în prezenţa jucătorilor tricolori, a fluierat finalul.

Kosovarul Amir Rrahmani a declarat, după ce el şi colegii săi au abandonat meciul din Liga Naţiunilor cu România, că echipa s-a retras de pe teren deoarece “tot stadionul" a scandat “Serbia".

"Au început să strige Serbia, iar după un minut a început a doua oară să strige tot stadionul Serbia. Apoi au început şi a treia oară şi arbitrul nu a vrut să asculte. Este de ajuns, este pentru a doua oară când se întâmplă asta în România şi trebuie să se termine. Stop", a spus Amir Rrahmani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați trecut la anvelope de iarnă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰