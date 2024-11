"Meciul din Liga Naţiunilor UEFA dintre România şi Kosovo a fost abandonat. UEFA va comunica informaţii suplimentare în timp util", a precizat UEFA, pe site-ul oficial.

Forul european urmează să ia o decizie în acest caz.

România ar putea câştiga la masa verde

Scenele incredibile de la finalul partidei României au făcut înconjurul lumii.

Jucătorii din Kosovo au părăsit terenul după ce au acuzat că au fost huiduiţi şi că au fost scandări rasiste din partea ''zidului galben''. Arbitrul danez a încercat de mai multe ori să-i convingă pe jucători să încheie pe teren ultimul minut de joc.

După o oră şi 10 minute de aşteptare, arbitrul a fluierat finalul meciului, judecat de observatorul de partidă drept abandon. Naţionala României ar urma să câştige cu 3 - 0 la masa verde.

Scandalul a fost şi la final de partidă. Un oficial al naţionalei din Kosovo l-a împins şi jignit pe jurnalistul AntenaSport, Silviu Cornean.

Selecţionerul României îi acuză pe adversari că au premeditat totul. "Este inadmisibil! Ei au avut un plan al lor în cazul în care nu reuşesc să câştige să facă lucrul acesta. O lipsă de fair-play cum nu am pomenit. Nu mai spun că, de unde eram eu, i-am văzut pe făcând nişte gesturi obscene faţă de suporterii noştri care au început să-i fluiere", spune Mircea Lucescu, selecţionerul României.

"Ei au început să-i provoace pe suporterii noştri, cu toate acestea ai noştri au fost super ok. Nu mi se pare normal să reacţionează în acest mod pentru nimic", a declarat Răzvan Marin.

Justificarea kosovarilor

Jucătorii echipei Kosovo au abandonat meciul de pe Arena Naţională cu România din Liga Naţiunilor din cauza scandărilor rasiste şi discriminatorii ale suporterilor români, se arată într-o declaraţie de presă făcută publică la finalul întâlnirii de delegaţia kosovară.

"Noi, echipa, selecţionerul şi federaţia am decis să nu participăm la un meci în care valorile de bază ale UEFA nu sunt respectate. Mai mult decât atât, nu este vorba doar despre lipsă de respect, ci despre rasism şi despre discriminare şi de aceea am decis că nu putem permite astfel de lucruri. Pentru că este pentru a doua oară când se întâmplă pe acelaşi stadion. Noi am decis acest lucru în cadrul echipei împreună cu selecţionerul şi conducerea federaţiei", se arată în declaraţia citită de ofiţerul de presă al Federaţiei de Fotbal din Kosovo la conferinţa de presă.

Deşi au fost prezenţi la conferinţa de presă, căpitanul Amir Rrahmani şi selecţionerul Franco Foda au anunţat că nu vor accepta întrebări, urmând să ofere câte o declaraţie. Amir Rrahmani, cel care a decis pe teren ca el şi colegii săi să plece la cabine în 90+5, a explicat că echipa sa a intenţionat să revină, dar scandările "Kosovo e Serbia" ale fanilor români erau şi mai puternice şi din acest motiv au abandonat definitiv partida. "Putem spune că totul a început înainte de startul meciului, pentru că România a dus o campanie întreaga săptămână pentru ca fanii să nu producă astfel de incidente. Apoi, în timpul meciului, am auzit în dese rânduri strigându-se către noi 'Serbia' şi 'Kosovo e Serbia'... nu de către grupuri organizare de suporteri, nu de către tot stadionul, au fost scandări individuale. Iar în finalul partidei, suporterii au început să scandeze lozinci rasiste şi discriminatorii. Sunt cuvinte ruşinoase care au fost repetate aici a doua oară, după un an. I-am spus arbitrului să îi asculte pe fani ce strigă, dar nu i-a ascultat, nu a făcut nimic. A doua oară la fel, nu a vrut să asculte. După ce i-am spus a treia oară, am zis să încheiem şi să ieşim de pe teren pentru că este ceva total greşit. Federaţia din România era conştientă că se va întâmpla acest lucru şi de aceea a dus acea campanie înainte de meci. După ce am intrat la vestiare, fanii au început să strige chiar şi mai tare 'Kosovo e Serbia'. Aşa că am hotărât să nu mai revenim pe teren, aşa cum am făcut anul trecut. UEFA trebuie să ia anumite decizii, pentru că noi suntem jucători şi am venit aici ca să ne reprezentăm poporul şi ţara. În trecutul nostru mulţi oameni au murit în masacre, iar ceea ce s-a întâmplat azi este deja prea mult. Opriţi-vă! Toată lumea trebuie să ştie că Kosovo este Kosovo sau Kosovo este Albania. Iar aici se opreşte totul", a spus Rrahmani.

Ultimul meci al tricolorilor din Liga Naţiunilor se va disputa luni, 18 noiembrie, pe teren propriu, cu naţionala Ciprului. Primul loc ne asigură un drum mai scurt spre FIFA World Cup 2026, organizată în Canada, SUA şi Mexic. Competiţia va fi transmisă în exclusivitate de Antena 1 și în AntenaPLAY.

