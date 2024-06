"Am petrecut ani de zile învăţând pentru note şi validarea academică şi am realizat abia acum cât timp am pierdut. Şcoala a devenit o sursă de frustrare şi dezamăgire pentru mulţi dintre noi. Am avut parte de un sistem, care ne-a învăţat mai degrabă cum e să fim superficiali şi ipocriţi", a continuat tânăra.

La fiecare două cuvinte, învăţământul din România a primit câte o palmă. Discursul extrem de critic a scos la iveală hibele sistemului, care nu le dă voie elevilor să se dezvolte, ci mai degrabă să obţină note mari, pentru o validare academică.

Ce părere au avut părinţii

Articolul continuă după reclamă

"Mi-am dorit să auda şi ceilalţi care sunt frustrările mele şi ale multor altor elevi. Sunt multe materii care mie mi se par inutile sau mult prea grele, se fac multe diferenţe între elevi", spune Iulia.

Părinţii tinerei, dar şi colegii, au susţinut-o la fiecare pas: "Am ştiut cu o seară înainte de intenţia Iuliei de a citi discursul. Am încurajat-o să îl spună, pentru că noi nu am avut ocazia să facem asta. Iulia a avut curaj."

De aceeaşi părere au fost şi profesorii. "Iulia are dreptul de a manifesta, de a exercita dreptul la a-şi exprima in mod liber opinia. Îi dorim succes la Bacalaureat şi în continuare în ceea ce va dori să facă mai departe", declară Veniamin Iga, director adjunct al Liceului Mihai Viteazu.

Iulia are planuri mari cu viaţa ei. Tânăra vrea să se îndrepte spre cel puţin două facultăţi. "Una dintre variante o să fie medicina, iar cealaltă, undeva în chimie", ne povesteşte Iulia. Cei care o susţin pe Iulia speră ca acest discurs să schimbe ceva în sistem, măcar pentru generaţiile viitoare.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Le plătiţi copiilor meditaţii pentru Evaluarea Naţională sau Bacalaureat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰