Reprezentanţii elevilor din Bucureşti şi Ilfov vor protesta marţi în faţa Ministerului Educaţiei, nemulţumiţi de noul Statul al Elevului

Potrivit unei informări oficiale, marți, începând cu ora 11.00, Uniunea Elevilor Reprezentanți și Asociația Elevilor din București și Ilfov vor fi prezente în fața Ministerului Educației pentru a protesta față de propunerea de Statut al Elevului.

Proiectul a fost lansat de Ministerul Educației. Elevii vor solicita adoptarea „Statutului Elevului 2.0”, propunerea de statut lansată de către organizația Salvați Copiii și asociațiile de elevi din țară, în urmă cu câteva luni.

Ce reglementări cer elevii

Uniunea Elevilor Reprezentanţi a transmis amendamente cu privire la proiectele menţionate, prin care reglementează norme de igienă şi sănătate în unităţile de învăţământ, prin dotarea claselor cu mobilier adecvat pentru vârsta şi nevoile fizice ale elevilor, respectarea unui orar şcolar echilibrat care să nu depăşească 4 ore pe zi pentru învăţământul primar, 5 ore pe zi pentru învăţământul gimnazial şi 6 ore pe zi pentru învăţământul liceal/tehnologic, respectarea dreptului elevilor de a nu avea două sau mai multe evaluări în aceeaşi zi sau în zile consecutive etc.

Printre altele, UER a cerut şi eliminarea alin. (2) din art. 14 privind camera de detenţie pentru elevii care au un comportament inadecvat în timpul orei de curs, deoarece reglementarea propusă încalcă dreptul elevilor la educaţie şi nu rezolvă adevărata problemă şi lit. (h) din art. 15, care încurajează confiscarea telefoanelor mobile ale elevilor, deoarece se încalcă dreptul acestora la proprietate privată.

Invităm toţi elevii, părinţii şi susţinătorii sistemului educaţional să ni se alăture în acest demers, pentru a ne asigura că dreptul elevilor la educaţie este respectat!

Deşi au trecut 8 ani de la adoptarea vechiului Statut al Elevului, apare acest proiect cu doar câteva reglementări în plus, iar acelea sunt proaste. Este inacceptabilă implementarea sălilor de detenţie, deoarece elevilor li se încalcă dreptul la educaţie. Legea învăţământului prevede faptul că asociaţiile naţionale de elevi sunt consultate în scrierea acestor proiecte, însă doamna ministru are o plăcere de a încălca propriile legi, astfel că nu am fost chemaţi în scrierea documentelor respective. Vom depune o plângere penală împotriva acesteia, pentru încălcarea constantă a legii. Încurajez toţi elevii, profesorii şi părinţii să susţină demersul nostru şi să protesteze mâine alături de noi", declară Lorena Drăguşin, preşedinte UER

