"Respiră mami, respiră Maria”. Un martor la tragedia de la Însurăţei l-a auzit pe băieţelul de şase ani cum îşi implora mama şi sora să trăiască

Un băieţel de şase ani a văzut cum mama şi sora lui, Maria, mor sub ochii lui. Disperat a început să strige: „Respiră mami! Respiră Maria!” Pentru cele două însă impactul a fost devastator.

Tragedia a avut loc, sâmbătă seara, la Însurăţei. Autoturismul, condus de soţul femeii, a intrat în plin în remorca nesemnalizată a unui tractor care ar fi virat fără să se asigure. Ulterior, autoturismul a ricoşat într-un vehicul ce se deplasa pe sensul opus de mers.

Impactul a fost atât de violent încât femeia, în vârstă de 38 de ani, şi fetiţa de trei ani au murit pe loc. Un martor a mărturisit că minutele de după tragedie au fost sfâşietoare. „Odihnească- se în pace!!! Cuvintele băieţelului care pentru mine a cutremurat pământu’ Respiră “mami” şi “Maria”, a povestit bărbatul.

Mesajele au curs pe reţelele de socializare. „Păcat..ca trebuie sa moară lumea pt a se lua masuri pe drumul European la Insuratei …nu-i zi sa nu fie cate un tractor la iesire din Insuratei catre Baraganu care sa îngreuneze traficul…”

„Întrebarea este, dacă este un om pe marginea drumului, ce facem? Pietonul, nu are ce căuta ne semnalizat ,cu vestă, pe carosabil, dar, din păcate, se întâmplă să fie ,un biciclist, o căruță, un tractor, etc. eu, am pățit, dar ma ferit Dumnezeu, am evitat o căruță, pe ceață, în ultima secundă, și una noaptea, fiind orbit de o altă mașină care venea din față, în curbă, m-am trezit cu căruță în față, nasol moment, dar trebuie mai multă atenție fraților! Din păcate au pierit două suflete, și acel bărbat, și tată, o să fie marcat pe viață! Dumnezeu să le odihnească, și pe noi, să ne ferească !!!”

„Offf...Doamne ce tragedie....fără cuvinte! Dumnezeu sa-i odihnească în pace!” „Nu învățăm nimic din păcate într o tara unde inconștiența este la nivel maxim. Remorca nesemnalizata, noaptea, vizibilitate redusa, cu familia în masina sau chiar și singur dacă ai fi, circulati cu viteza mai redusa. Chiar și un animal aflat noaptea pe partea carosabila ne poate pune viata în pericol. Din păcate asta este situația nu ne gândim la consecințe apoi realizam ca este prea târziu sa mai putem schimba ceva.”, au fost doar câteva dintre comentarii.

