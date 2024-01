Încă o persoană a fost reținută după tragedia de la Ferma Dacilor, soldată cu opt decese. O funcționară din Primăria Gura Vadului a fost plasată în arest pentru 24 de ore. Actualul edil și fostul primar al localității au fost plasați sub control judiciar, după ce ieri au fost duși cu mandat la audieri.

Cristina Filip, reporter Observator: Vorbim despre abuz în serviciu și fals intelectual, 3 acuzații, câte una pentru fiecare. Defalcat însă, spun anchetatorii, Laura Luiza Anghelina are cea mai mare parte din vină. Altfel spus, deși știa că Ferma Dacilor nu îndeplinește niciuna dintre condiții, a dat trei avize de urbanism. Două dintre ele au fost semnate de fostul primar, Constantin Lungu, iar unul dintre ele a fost semnat de actualul, Nicolae Sora. Ambii edili au fost plasați sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Laura Luiza Anghelin, angajată de la urbanism, a fost reținută pentru 24 de ore, iar în cazul ei, procurorii urmează să stabilească dacă va fi plasată sub control judiciar sau dacă va fi prezentată unui judecător cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile.

Ședința prin care ar trebui să se decidă dacă pe numele celor doi angajați de la ISU se va redeschide urmărirea penală a fost programată pentru astăzi. Fostul adjunct al ISU Prahova este deja în sala de judecată, împreună cu avocatul și urmează să afle dacă va fi din nou pus sub urmărire penală. În acest dosar mai este cercetată și o angajată de la Prevenire, încă lucrează la ISU Prahova. Vorbim despre Cristina Chelba.

