Rezultate LOTO 6/49 duminică 29 septembrie 2024. Numerele câştigătoare la loto azi

Rezultate LOTO 6/49 . Duminica, 29 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 26 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 13.200 de castiguri in valoare totala de peste 2,72 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6/49. Duminica, 29 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 26 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 13.200 de castiguri in valoare totala de peste 2,72 milioane de lei.

Rezultate LOTO Duminică 29 septembrie 2024

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Articolul continuă după reclamă

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

Rezultate LOTO 6 din 49. Premiile puse în joc duminică, 29 septembrie 2024

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 33,09 milioane de lei (peste 6,65 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 10,09 milioane de lei (peste 2,02 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 824.200 de lei (peste 165.600 de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 690.200 de lei (peste 138.700 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 25.400 de lei.

La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 175.300 de lei (peste 35.200 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Câştigătorii ultimei trageri

La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 1.189.257,60 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobilă AmParcat.ro.

La tragerea NOROC s-a castigat premiu de categoria a II-a in valoare de 303.538,86 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobilă AmParcat.ro.

La tragerea JOKER s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 73.507,77 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Govora, judetul Valcea.

La tragerea Loto 6/49 s-au castigat patru premii de categoria a II-a in valoare de 65.186,86 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Alba Iulia, la o agentie din Bucuresti, sectorul 3, pe aplicatia mobilă AmParcat.ro si pe joaca.loto.ro.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunt pregătite autorităţile să facă faţă potopului care se abate peste România în acest weekend? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰