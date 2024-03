Rezultate LOTO 6/49 duminică 3 martie 2024. Numerele câştigătoare la loto azi

Rezultate LOTO 6/49 . Duminica, 3 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 29 februarie , Loteria Romana a acordat 22.363 de castiguri in valoare totala de peste 1,19 milioane de lei.

Rezultate LOTO duminică 3 martie 2024

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

Rezultate LOTO 6 din 49. Premiile puse în joc duminică 3 martie 2024

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 877.400 de lei (peste 176.500 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 8,42 milioane de lei (peste 1,69 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 27,31 milioane de lei (peste 5,49 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, este in joc un report in valoare de peste 65.300 de lei (peste 13.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 239.000 de lei (peste 48.000 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 354.000 de lei (peste 71.300 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 103.000 de lei (peste 20.700 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 58.000 de lei (peste 11.600 de euro).

Rezultate LOTO - Ultimele câştiguri la LOTO

La tragerea Noroc de joi, 29 februarie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 67.355,10 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Rosiori de Vede, jud. Teleorman.

