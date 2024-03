Sursa foto: Inquam

Reporterul Observator Cristi Popovici descrie care este traseul, în acest moment, din aeroport şi până la decolare.

Cristi Popovici, reporter Observator: A sosit şi clipa pe care o aşteptam de când am intrat în Uniunea Europeană, să fim sinceri, în 2007, să putem circula liber în ţările Schengen. Este o bucurie doar pe jumătate, trebuie să fim sinceri, pentru că România a intrat în Air Schengen şi în Schengen maritim, dar nu şi în Schengenul care contează cel mai mult, cel rutier. Chiar şi aşa, este un pas înainte, important pentru ţara noastră. Ce s-a schimbat, haideţi să vă explic.

Cât facem de la aeroport şi până în avion

Cristi Popovici, reporter Observator: La aeroport, spre exemplu, am trecut de controlul de securitate, unde ne-au fost controlate bagajul de mână şi, de aici până la cabina avionului nu ne mai controlează nimeni. Să vedem ce se întâmplă şi în străinătate. Mergem de aici, de la Bucureşti, mergem către Milano. Vedem dacă italienii au habar că şi noi am ajuns în spaţiul Schengen, vedem acolo la aterizare. Curios sunt cum ne tratează străinii? Pe la 8 şi puţin aterizăm la Milano şi intrăm şi în direct şi acolo. Sperăm să nu aibă zborul întârziere. Suntem pe culoarul unde, până mai ieri, se făcea controlul paşapoartelor. În zona aceasta este controlul paşapoartelor şi acum că suntem ţară membră Schengen vedem ce se întâmplă. Prima dată când ajung şi eu aici, pentru că nu am fost zilele trecute la controlul de presă. Iată, gata, aici trecem fără probleme. Nu ne mai controlează nimeni. În zona aceasta erau controalele de paşapoarte, aici trebuia să prezentăm paşaportul şi intram după aceste cabine, prin spate cumva, pentru a ajunge pe culoarul de zbor. Aşadar, avem liber din aeroport de la control, până către cabina avionului, nu ar trebui să ne mai controleze nimeni. Toată lumea, alături de mine, toţi merg către curse Italia, Spania, în această dimineaţă. Angajaţii companiilor aeriene, care stau şi discută, şi fluxul merge în faţă. Foarte simplu! Ăsta este Schengen, până la urmă. Pentru asta am aşteptat atâta timp. Trecem prin zona aceasta. Băieţii de la Poliţia de Frontieră, bună dimineaţa! Gata, am intrat şi în Schengen. Şi de aici, plecări internaţionale. De aici încolo, prieteni, către Europa, fără nicio problemă. De aici, încolo, intrăm în spaţiul acela unde apa costă 15 lei, apa la jumate. Aţi văzut şi dumneavoastră, am făcut aşa în timp real, să vedem exact care este traseul. Ajungem în mai puţin de 2 minute, după ce am trecut de security check, către zona de magazine şi mai departe către poarta avionului.

Liberi pe aeroport, blocaţi la vămi

Rămânem însă în afara Schengen cu graniţa terestră, lucru care înseamnă ore şi zile de stat la graniţă pentru transportatori. Negocierile pentru aderarea completă continuă. Săptămâna viitoare, la Viena, ministrul de interne Cătălin Predoiu se va întâlni cu omologul austriac, pentru noi discuţii.

