Hotelierii de pe litoral se pregătesc pentru minivacanţa de 1 decembrie. Spun că vor să formeze o nouă tradiţie, ziua naţională la mare, aşa că aşteaptă turiştii cu mese festive, petreceri şi oferte. Iar după distracţie urmează răsplata, adică relaxarea şi răsfăţul. Majoritatea pachetelor oferă acces la piscine interioare, servicii de spa și proceduri de masaj.

Marea îşi cheamă turiştii şi la început de iarnă.

"Pachete all inclusive, petrecere de 1 Decembrie, momente tradiţionale, mâncare românească, de asemenea accesul la pisicina interiora, loc de joacă pentru copii inclus", a spus Mihaela Clima, şef recepţie hotel.

Pachetele au fost pentru 3 nopţi de cazare 2 adulţi 2.400 de lei.

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La acest hotel din Eforie Nord, gradul de ocupare pentru minivacanţa de 1 Decembrie este deja peste 90 la sută. Dar sunt turişti şi acum, la final de octombrie spun că toamna marea are un farmec aparte.

"În fiecare an venim în octombrie pentru copii mai mult. Am fost, am vizitat peste tot, dar în general aici <arata spre piscina". "Acum e mai ok, ca bugetul familiei". "Baie, saună, mergem la sală că aici avem gym". "Îmi place aici, e frumos, plăcut, relaxant, toate bine. Piscină, pe afară, ne plimbăm", au spus oamenii.

Sunt din ce în ce mai mulţi proprietari de spaţii de cazare care vor să atragă clienţii şi în extrasezon. Aşa că oferă servicii de relaxare şi tratamente care promit să transforme sejurul într-un răsfăţ total.

"Avem oferte de la 250 de lei camera pe noapte cu mic dejun inclus. Avem proceduri de masaj, loc de joacă pentru copii", a afirmat Oana Olteanu, manager hotel Mamaia.

"Este foarte bine. Este mai liber şi de aceea am prefrat să facem acum şi procedurile aici. Venim pentru sănătate mai ales şi aerosoli, sunt foarte buni în vremea asta", a afirmat un turist.

Sejururi de la 1.600 de lei pentru minivacanța de 1 Decembrie

"Am pregătit o ofertă de 2 nopţi cu 1 gratuită cu preţuri ce pornesc de la 1.600 de lei sejurul cu mic dejun inclus pentru 2 adulţi. În această ofertă e şi o fişă de cont de 400 de lei pentru consumaţia la retaurant. Pe 30 noiembrie vom avea o cină inclusă cu muzică live şi multă distracţie", a spus Elena Tiba, şef recepţie hotel.

Pe lângă piscine, SPA, petreceri tematice şi mese tradiţionale, turiştii care aleg litoralul în minivacanţa de 1 Decembrie se pot bucura şi de plimbări pe faleză, pot vizita Cazino-ul sau pot participa la parada de Ziua Naţională.