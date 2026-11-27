Zăpada a venit în cel mai bun moment cu putinţă, la munte. Se schiază în minivacanţa de 1 decembrie. Iar Rânca e staţiunea unde turiştii găsesc şi zăpadă, dar şi multe distracţii pentru copii. În plus, ca să nu rămână cu locurile de cazare neocupate, mulţi hotelieri şi-au întâmpinat clienţii cu o reducere de preţ.

Primii turişti au ajuns încă de dimineaţă la Rânca. Urmează patru zile de distracţie, ski şi festinuri.

"Ieri ne-am hotărât, am văzut că ninge şi am zis să venim pentru ei şi acum nu rămâne decât să ne bucurăm de zilele astea", a spus un turist.

"Foarte frumos. O să mă dau cu sania şi poate şi cu schiul", a spus un copil.

Articolul continuă după reclamă

Gazdele se pregătesc să îi întâmpine pe turiști cu preparate tradiționale.

"Ne grăbim să pregătim o grămadă de bunătăţi. Nu sunt toate gata, sunt în lucru. O parte din ele vi le putem arăta. Am făcut aperitive, pateu de casă, caltaboş, am făcut tot felul de bunătăţi, şi pâinică de casă", a spus Adina Seliște, reprezentanta unei cabane.

Cât costă cazarea la Rânca în minivacanța de 1 Decembrie

Gradul de ocupare în staţiune este de aproape 100%, iar marea surpriză este că pachetele de cazare sunt puţin mai ieftine faţă de anul trecut.

"Am scăzut preţurile cu 10%, sunt între 250 şi 450 de lei. Pe noi ne aleg oamenii pentru facilităţile pe care le avem. Turiştii sunt aşteptaţi cu bucate tradiţionale, se pot bucura de acces la spa, saună, avem şi jocuri interactive, masă de biliard, air hockey", a explicat Marina Luchian, managerul unei pensiuni.

Minivacanţa de 1 Decembrie a venit şi cu o surpriză pentru iubitorii sporturilor de iarnă.

În staţiunea Rânca se fac ultimele pregătiri pentru a da startul noului sezon de schi. Pârtia este perfectă pentru sporturile de iarnă, iar turiștii au început deja să vină pentru a se bucura de minivacanță.

Stratul de zăpadă de pe pârtia de la Rânca măsoară 20 de centimetri.

"Mâine o să ningă toată ziua, cred că şi poimâine. O să înceapă şi sezonul de iarnă, de schi, de snowboard. Aşteptăm pe toată lumea aici", a spus Ovidiu, DJ.

Cât costă închirierea echipamentului de schi și snowboard

Cei care nu au propriul echipament de schi sau snowboard îl pot închiria direct din stațiune. Tarifele au rămas la fel ca anul trecut.

"Preţurile la placă costă 60 de lei tot echipamentul. Avem aici schiuri noi-nouţe, clăpari, la 60 de lei. Sania, 30 de lei. Este pe zi preţul", a explicat Cristian Rotaru, reprezentantul unei pârtii.

Calendarul deschiderii pârtiilor de schi din România în sezonul 2026-2027

Sezonul de schi a început şi în staţiunile Azuga şi Buşteni, iar de sâmbătă, 28 noiembrie, se va putea schia şi la Voineasa.

Azuga - 27 noiembrie, pârtie pentru începători;

Bușteni - 27 noiembrie, pârtie pentru începători și sanie;

Rânca - 28 noiembrie;

Voineasa - 28 noiembrie;

Poiana Brașov - 20 decembrie;

Sinaia - jumătatea lunii decembrie.

La domeniul schiabil Transalpina, tarifele au crescut cu 10% față de sezonul anterior.

"Deschidem sezonul la domeniul schiabil Transalpina. Ca şi pârtii deschise o să avem pârtia de la teleschi şi cea de sub telegondolă. Ca şi preţuri, anul acesta avem o indexare de 10 la sută", a declarat Adrian Epure, administratorul pârtiei.

Anul acesta, numărul românilor care au ales să plece în weekendul prelungit de Sfântul Andrei și 1 Decembrie a crescut cu 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.