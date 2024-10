Video Românii, victime sigure ale traficului de persoane sau ale exploatării prin muncă. Vera a plecat pentru un trai mai bun în Germania, dar lucrurile nu au stat aşa

România are cea mai mare diasporă din Europa - peste şase milioane de români trăiesc în afara ţării. Mulţi dintre ei pleacă în speranţa unui trai mai bun, doar că odată ajunşi peste hotare, unii devin victime sigure ale traficului de persoane sau sunt exploataţi prin muncă. Sunt date îngrijorătoare care cresc de la an la an şi pe care autorităţile încearcă să le schimbe.