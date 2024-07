"Nu știu absolut nimic, am lăsat-o vie. Era partenera mea de opt ani jumătate. Cum de ce am scos-o? Am scos-o că să pot să ies afară", a declarat bărbatul.

Întreaga scenă, desprinsă parcă din filmele de groază, s-a petrecut în jurul orei 21 pe o strada din Sectorul 5 al Capitalei.

Scene halucinante în Sectorul 5

Acesta este locul în care bărbatul s-ar fi oprit cu cadavrul după ce se plimba nestingherit pe stradă, confrom martorilor. Trecătorii au fost cei care au sunat de îndată la 112, iar politiştii l-au prins la faţa locului.

Imediat, perimetrul a fost delimitat iar anchetatorii au analizat fiecare urmă. La fața locului a fost găsit și căruciorul cu care bărbatul căra cadavrul femeii de 56 de ani. Martorii care au alertat autorităţile au declarat că trupul se afla într-o stare avansată de descompunere.

Trupul neînsufleţit a fost preluat de medicii legişti, care vor stabili când, dar şi cum a murit femeia.

Bărbatul în vârstă de 55 de ani a declarat ca a găsit-o pe femeie moartă în casă, şi că a luat cadavrul cu el ca să mearga la o benzinărie pentru a suna la 112 întrucât nu avea un telefon mobil. Ulterior suspectul a foat adus la Serviciul Omoruri iar cazul a fost preluat de către Parchetul de pe Lângă Tribunalul Bucureşti.

Ancheta continua pentru a se stabili dacă vorbim despre un deces din cauze naturale sau dacă bărbatul ar fi încercat să ascundă cadavrul femeii, după ce a comis crima.

