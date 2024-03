Vezi și

"Aici, în cap, se vede hematom. A fost un hematom foarte mare", spune victima. Incidentul s-ar fi petrecut puțin înainte de miezul nopții, în comuna Prunișor. Înainte de scandal, se pare că primarul ar fi participat la o petrecere, la care ar fi consumat alcool. Iar după sindrofie ar fi ajuns la primărie, acolo unde bărbatul de 62 de ani era de pază. "M-a luat la bătaie, că nu votez cu el. Când m-a lovit, eu m-am prins cu mâinile de el să nu mai dea şi a doua oară şi am căzut amândoi", a declarat Sorin Brujan, victimă.

Bărbatul lucrează ca paznic în primărie de 20 de ani, iar între el şi edil ar fi un război mai vechi

Familia victimei, care locuiește lângă primărie, spune că a ieșit imediat din casă și l-a văzut pe jos. Între timp, primarul era urcat în mașină, în stare de ebrietate, de către viceprimar. "Am auzit ţipând. Când m-am îmbrăcat să fug, l-am auzit pe el: Sări, că mă omoară", a declarat Viorica Brujan, soţia victimei. Imediat după incident, paznicul a fost transportat la spital pentru îngrijiri. Iar după aceea, a depus plângere la Poliție și a mers la Medicina Legală pentru certificat. Bărbatul lucrează ca paznic în primărie de 20 de ani, iar între el şi edil ar fi un război mai vechi.

"Am avut mai multe conflicte cu el, pentru că eu am fost liderul unui partid", a declarat Sorin Brujan, victimă. "A câştigat prin fraudă, prin vize. Inclusiv în ziua alegerilor, atunci, cu această duritate, cu această ameninţare către toţi alegătorii din comună", a declarat Nandi Covlea, fost primar în comuna Prunişor. Am încercat să obţinem şi punctul de vedere al acuzatului, fie la telefon, fie la Primărie. În zadar, însă. Paznicul mai are doi ani până la pensie. Între timp, poliția a deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

