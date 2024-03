Scandalul de la Biblioteca Naţională. Se cere demisia lui Adrian Cioroianu, după ce a divulgat subiectul la care lucrează Emilia Şercan: "O face, o primeşte"

"Directorul interimar al Bibliotecii Naţionale a încălcat legislaţia privind protectia datelor personale, conform specificaţiilor din politica privind protecţia datelor cu caracter personal, şi codul de conduită etică al instituţiei pe care o conduce şi i-a ameninţat, în conversaţii publice, pe toţi cei care ar putea sesiza probleme de interes public legate de activitatea acestei instituţii, fie ei avertizori de integritate, utilizatori ai serviciilor bibliotecii sau orice alte persoane. “O face, o primeşte” reprezintă o atitudine interlopă, incompatibilă cu funcţia pe care o deţine Adrian Cioroianu. În plus, divulgarea informaţiilor care nu sunt destinate publicităţii, de către cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane, este şi o infracţiune penală", se arată în textul scrisorii.

"Afirmaţiile publice ale lui Adrian Cioroianu vin să împiedice sau să ducă în derizoriu un demers jurnalistic legitim"

Potrivit semnatarilor, "libertatea de exprimare reprezintă nu doar dreptul de a exprima idei, indiferent de natura lor, ci şi posibilitatea de a accesa informaţii de interes public, fără îngrădiri. Directorul interimar al Bibliotecii Naţionale lezează prin demersurile sale publice acest drept. Cititorii trebuie să fie siguri că ceea ce solicită Bibliotecii rămâne confidenţial şi nu va fi folosit împotriva lor. Mai grav, în cazul Emiliei Şercan, afirmaţiile publice ale lui Adrian Cioroianu vin să împiedice sau să ducă în derizoriu un demers jurnalistic legitim. Documentele consultate, sub confidenţialitate, de un jurnalist fac parte dintre sursele jurnalistice. Iar protecţia surselor jurnalistice este parte a dreptului fundamental la libertatea de exprimare şi a dreptului la libertatea presei, aşa cum sunt consfinţite prin Constituţia României, prin legislaţia internă sau prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Încălcarea confidenţialităţii surselor jurnalistice de către un reprezentant al unei instituţii publice reprezintă un derapaj grav, care trebuie sancţionat pe măsură".

ONG-urile solicită: "Ministerul ar fi trebuit să organizeze un concurs de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de director, dar interimatul lui Adrian Cioroianu în fruntea Bibliotecii Naţionale are deja 30 de luni fără concurs. Dacă în cazul funcţionarilor publici, interimatul este de maximum şase luni calendaristice, nu e cazul ca Ministerul Culturii să aibă printre valorile sale perpetuarea interimatului la BNaR ca tradiţie naţională, ci profesionalizarea şi responsabilizarea managementului. Pentru toate motivele expuse mai sus considerăm că Adrian Cioroianu nu se mai califică pentru funcţia de director al Bibliotecii Naţionale. Solicităm Ministerului Culturii să organizeze de urgenţă un concurs pentru ocuparea acestei funcţii şi să încheie cultura interimatului în această funcţie publică".

Cioroianu a dezvăluit faptul că Emilia Şercan a solicitat studierea tezei de doctorat a lui Mircea Geoană

Disputa din mediul online dintre Adrian Cioroianu, directorul Bibiliotecii Naţionale a României, şi Emilia Şercan, jurnalist şi lector universitar, a debutat săptămâna aceasta, după ce jurnalista a semnalat frigul în care studiază abonaţii în sălile de lectură. Cioroianu a dezvăluit apoi faptul că aceasta a solicitat studierea tezei de doctorat a lui Mircea Geoană, "informaţie care nu e destinată publicităţii", enervat de faptul că aceasta l-a criticat pentru "atmosfera dezolantă", frigul în care se studiază în sălile de lectură din instituţie.

"Adrian Cioroianu face astăzi (joi, n.r.) un lucru incalificabil, de o mârşăvie inimaginabilă: dezvăluie o informaţie pe care a obţinut-o prin prisma funcţiei de director al Bibliotecii Naţionale şi o face publică, deşi acea informaţie nu este o informaţie publică şi nici destinată publicităţii. Este vorba despre faptul că am solicitat studierea tezei de doctorat a lui Mircea Geoană. Prin faptul că Adrian Cioroianu divulgă public această informaţie mă vulnerabilizează şi mă expune public, cu atât mai multe cu cât este de notorietate faptul că din cauza dezvăluirilor mele despre plagiatele în tezele de doctorat ale unor politicieni sau demnitari am fost ameninţată cu moartea, discreditată public, dar şi am fost ţinta unui kompromat. Îi solicit public ministrului Culturii, Raluca Turcan, un punct de vedere referitor la dezvăluirea de date nepublice de către domnul Cioroianu", a scris Emilia Şercan.

Emilia Şercan va depune o plângere după dezvăluirile directorului Bibliotecii Naţionale

Emilia Şercan a anunţat că va depune o plângere.

Postarea lui Adrian Cioroianu: "Emilia Sercan caută mai nou plagiat la Mircea Geoană şi, în treacăt, mai ia şi temperatura prin spaţiile deschise ale Bibliotecii Naţionale... Azi iar mă atacă şi pe mine, ceea ce deja devine distractiv (compulsiv e altceva, la dânsa). Dacă aş fi convins că îi face bine, aş lăsa-o în pace. Dar s-ar putea să n-o las în pace, pentru că mai există şi ideea de calomnie în justiţia modernă. Emilia Sercan, desigur că o să le aflaţi: adică, detaliile mele în ceea ce vă priveşte. Iarăşi, nu o luaţi ca pe o ameninţare. Sunt convins că duceţi dorul harţei, altfel nu v-aţi lega zilnic de BNaR, de mine, de prezenţele mele în televiziuni etc. V-am mai întrebat şi ieri: vă roade pizma că televiziunile mă mai sună din când în când? Credeţi că veţi deveni atractivă pentru Tv atacându-mă? Măcar o mică diferenţă e între noi: (nu, nu cea la care vă gândiţi, in inocenţa dvs.): diferenţa dintre noi e că eu n-am fost niciodată un mercenar şi niciodată n-am fugit dintr-un studio atunci când nu mi-au convenit întrebările. Aţi înţeles? Vreţi să detaliem?"

Adrian Cioroianu a afirmat: "Dacă eu demonstrez că dvs minţiţi ca o gazetă bolşevică inclusiv în postarea de azi, 29 februarie, prin grave şi interesate omisiuni (à propos, cred că lucrarea pe care aţi cerut-o recent la BNaR era a lui Mircea Geoană, curios că era după ce MG şi-a anunţat dispoziţia de a candida, curios că acum aţi uitat, pentru ce aţi intrat pe frig în BNaR, doar că, ce să vezi, până a da de-a investiga lucrarea, cum tot veniserăţi cu un termometru de cameră în geantă, v-a apucat brusc grija temperaturii din BNaR şi a studenţilor pe care nu i-ati văzut acolo! Nota bene: vizita dvs. fiind marţi 27 februarie a.c., la două zile după vacanţa studenţilor, zile de luni-marţi-miercuri în care tinerii sunt mai curând în facultăţi, să-şi afle orarul semestrului doi... E jenant că dna Şercan pozează în lector univ. de ceva ani şi încă nu ştiţi unde merg studenţii, în majoritate, după vacanţă... Dacă nu ştiaţi, v-o spune un profesor cu 30 de ani vechime, avansat încet pe scara academică, nu făcut pe daiboj, ca alţii: studenţii, în primele zile după sesiune şi vacanţă, mai curând merg in facultăţi decât în biblioteci".

