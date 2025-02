Biblioteca Naţională găzduieşte în această lună o expoziţie pe cât de intrigantă, pe atât de fascinantă. Cea de anatomie umană unde exponatele sunt reale.

Corpul uman, peste 200 de exponate

"Nu ai ocazia tot timpul să le vezi, mai ales în expoziţii reale practic. Mi se pare mult mai autentic aşa. Eu oricum dau la Medicină şi mă pasionează asta şi am văzut lucruri chiar foarte interesante. Au lucruri pe care le ştiam şi chiar voiam să le văd în viaţa reală şi să le înţeleg mai bine", spune o femeie.

"Sunt puţin peste 200 de exponate, corpuri întregi şi părţi ale corpului, organe bolnave şi organe sănătoase, practic este o paralelă între cele două pentru a observa corpul cum se comportă în condiţii de boală şi în condiţii de sănătate. Scopul expoziţiei este de a milita pentru o viaţă mai sănătoasă, de a fi mai conştienţi de corpul nostru şi de a face alegeri mai bune în fiecare zi", a declarat Cristina Alexandru, directorul expoziţiei.

Deşi poate părea un pic prea mult pentru cei sensibili, expoziţia are scopul de ne "împrieteni" cu corpul uman. Şi de a demonstra că alegerile de zi cu zi au efecte reale asupra organismului nostru. "Sunt diferenţe vizibile cum este şi în cazul plămânilor. Practic, un nefumător are plămânii curaţi, iar un fumător are plămânii vizibil afectaţi chiar şi de un pachet de ţigări în fiecare zi. Corpurile umane fac parte dintr-un program de donare. Practic până în prezent au fost donate deja 21.000, îţi poţi dona acolo corpul pentru ştiinţă", adaugă Cristina Alexandru, directorul expoziţiei.

Cât costă un bilet la expoziţie

În ultima parte a expoziţiei avem şi o oglindă anatomică care ne permite să ne vedem propriul sistem muscular, osos şi circulator. Corpurile expuse sunt supuse unui proces de plastinare, inventat de Gunther von Hagens în 1977, care le face să semene cu nişte manechine.

"Avem în fiecare zi cel puţin un grup de copii chiar şi de la grădiniţă care sunt fascinaţi de ceea ce găsesc aici şi nu se sperie", a precizat Cristina Alexandru, directorul expoziţiei. Lecţia de anatomie se adresează atât adulţilor, cât şi copiilor. Expoziţia este deschisă până pe data de 16 martie, iar preţul unui bilet este de 67 de lei.

