Jurnalista Emilia Șercan, susținută de zeci de persoane în fața Parchetului General, față de clasarea dosarului de kompromat

Emilia Şercan susține că autorităţile statului că au orchestrat o operaţiune de kompromat împotriva sa după ce a dezvăluit că teza premierului Nicolae Ciucă a fost plagiată, iar apoi au încercat să muşamalizeze această acţiune.

"A fost o dimineață senină în fața Parchetului General și a Parchetului Curții de Apel București, mai senină și mai caldă decât vremea de afară. Peste 50 de jurnaliști și activiști au fost alături de mine pentru a mă susține la protestul împotriva clasării dosarului de kompromat.

Am fost copleșită de emoție în fața solidarității atâtor oameni. Le mulțumesc tuturor celor care au ajuns, cum le mulțumesc și tuturor celor care au fost și sunt în continuare cu gândul lângă mine. A fost a cincisprezecea zi de protest și nu mă voi opri până când voi avea o soluție definitivă din partea Parchetului Curții de Apel București", a scris Emilia Șercan pe pagina sa de Facebook.

Ce este "operaţiunea de kompromat"

Emilia Şercan afirmă că în decurs de o lună a fost vizată de trei acţiuni distincte de ameninţare, defăimare şi intimidare şi că una dintre acestea a fost făcută, potrivit probelor pe care le deţine, cu complicitatea unor persoane din instituţii ale statului.

Termenul kompromat vine din limba rusă şi înseamnă "material compromiţător". El a fost împrumutat din jargonul agenţilor KGB din era Stalin şi face referire la informaţii care pot dăuna unei persoane publice, fie prin publicitate negativă, fie prin şantaj.

"Am decis să denunţ public operaţiunile de discreditare şi intimidare la care sunt supusă după 18 ianuarie 2022, data la care am dezvăluit că teza premierului României, Nicolae Ciucă, este plagiată. Am decis acest lucru pentru că, de data aceasta, jucătorul-cheie este chiar statul român: o probă pe care am furnizat-o Poliţiei Române pentru a identifica autorul unei infracţiuni de violare a vieţii private a fost scursă din dosar în aceeaşi zi, devenind baza unei ample operaţiuni de kompromat", afirmă jurnalista într-un text publicat de Press One.

